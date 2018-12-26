ТОП-7 машин по цене до 750 тысяч рублей
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По данным аналитического агентства «Автостат», средняя стоимость иномарки достигла 1,64 млн рублей, а отечественного автомобиля – 623 тыс. рублей. Цены растут, это неизбежно, но купить достойный автомобиль, имея 750 000 рублей, еще пока реально.
Ford Focus
Любимец россиян в базовом варианте стоит 731 000 рублей. «Фокусы» оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом».
Все автомобили максимально адаптированы к непростым российским условиям эксплуатации. В частности, модель имеет увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм), улучшенную шумоизоляцию, возможность заправлять АИ-92 и усиленную антикоррозионную обработку. Гарантия от сквозной коррозии составляет 12 лет.
Renault Logan Stepway
Старый-добрый французский седан получил вседорожную модификацию, которая дороже обычной на 20%. Тем не менее, ее стоимость начинается от 662 990 рублей. За эти деньги покупатели получат автомобиль с кондиционером, «противотуманками», передними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений и аудиосистемой с Bluetooth. Также автомобили оснащены бортовым компьютером и центральным замком, их дорожный просвет увеличен на 40 мм до 195 мм, а кузов покрыт защитным пластиковым обвесом.
Logan Stepway доступен с 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами с тремя вариантами мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Все моторы могут работать как с механической коробкой передач, так и с 4-диапазонным «автоматом».
Lifan Solano
Всего за 587 902 рубля вы сможете приобрести китайский седан в базовой комплектации. Конечно, она не блещет роскошью, зато автомобиль новый и тоже адаптирован к суровым российским реалиям. Кстати, в начальном варианте исполнения машина уже имеет комплект подушек безопасности и кондиционер. Топовый вариант предусматривает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке.
В качестве начального мотора выступает 1,5-литровый 100-сильный бензиновый агрегат. В более мощном варианте исполнения под капотом установлен 1,8-литровый двигатель на 133 л. с. С первым ДВС трудится лишь механическая КПП, а второй движок может быть дополнен CVT.
Kia Rio
Бестселлер российского рынка и модель, на которую приходится половина продаж бренда в нашей стране, оценивается в 682 900 рублей. За эти деньги в машине имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Также в стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов.
Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium. При этом важно, что стоимость новых моделей не изменилась.
На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».
Skoda Rapid
Чешский седан продается в нашей стране минимум за 646 000 рублей. В начальной комплектации доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова.
За доплату можно получить передние датчики парковки, систему автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений.
Базовым агрегатом «Рапида» является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке имеется турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.
Datsun mi-DO
Хэтчбек хоть и не имеет такую популярность, как седан on-DO, зато его ценник более чем демократичный. Всего 446 000 рублей стоит базовая версия автомобиля. Правда, она не отличается особым комфортом. А вот в дополнение к стандартному перечню оборудования максимальная комплектация автомобилей включает в себя задние электростеклоподъемники, подогрев лобового стекла, мультимедийную систему с навигацией, 7-дюймовым сенсорным дисплеем с возможностью просмотра фото и видео файлов, 4 динамиками, Bluetooth и возможностью подключения внешних устройств через USB-порт.
Автомобиль приводится в движение 8-клапанным двигателем мощностью 87 л.с. или 16-клапанным мощностью 106 л.с. Коробки передач – 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат».
Lada Xray Cross
Отечественный вседорожник предлагается в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe. Цена базовой начинается от 729 000 рублей или на 100 000 дороже обычного Xray в версии Optima с 1,8-литровым мотором и «механикой».
Зато автомобиль имеет увеличенный на 20 мм дорожный просвет, который теперь составляет 215 мм. Модернизированная подвеска сделала автомобиль более проходимым. Внешне внедорожный характер подчеркивает защитный пластиковый обвес и колеса большего размера. На передней панели появился селектор выбора режимов движения. В зависимости от дорожных условий водитель может выбирать из четырех вариантов: Sport, Off-Road, движение по песку, грязи и снегу.
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