Toyota представила третий спорткар GR-линейки: он очень красивый и мощный (фото)
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Салон новой Toyota GR 86 постарались сделать максимально функциональный. Экран медиасистемы расположен таким образом, что водителю не придется серьезно отвлекаться от дороги. На панели управления сохранилось несколько обычных кнопок. Это особенно ценно в эпоху, когда доминируют полностью сенсорные интерьеры.
Новая Toyota GR 86 весит 1 270 килограммов. Благодаря использованию легких материалов, например, алюминия для крыши и крыльев, удалось сохранить низкий центр тяжести. Это положительно сказалось на управляемости спорткара. В движение автомобиль приводит 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 235 л.с. (250 Нм) или на 4 силы больше, чем аналогичный агрегат выдает на Subaru. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом». Привод – задний. Первую «сотню» Toyota GR 86 набирает за 6,3 секунды.
Версии с автоматической коробкой передач будут штатно оснащаться комплексом электронных помощников Subaru EyeSight. Как выяснил 110KM.RU, продажи GR 86 в Японии стартуют осенью 2021 года, одновременно с «близнецом» BRZ. Позднее новинка появится в США и Европе. Стоить Toyota GR 86 будет около 30 тысяч долларов или порядка 2,3 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий