26 марта 2018, 14:59

Toyota прекратила выпуск Avensis

Компания Toyota объявила о завершение производства седанов и универсалов Avensis. Последние экземпляры сошли с конвейера британского завода Toyota в Бернастоне. Причиной стал низкий интерес покупателей.
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Toyota прекратила выпуск Avensis Toyota Avensis
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Актуальное поколение модели было представлено в 2008 году, а в 2012 и 2015 годах Avensis получал незначительные ...
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Toyota Avensis вышла на рынок в 1997 году. Автомобиль получил три поколения, последнее из которых дважды пережило рестайлинг. Пик популярности пришелся на 2004 год, когда по всему миру было реализовано 142 535 экземпляров модели. Продавался седан Avensis и в России, но в 2012 году ушел с отечественного рынка.

Еще год назад Avensis четвертого поколения был замечен на дорожных тестах в Европе. Ожидалось, что премьера новинки состоится в 2018 году. Тогда же руководитель европейского подразделения Toyota Йохан ван Зил говорил, что вполне удовлетворен продажами Avensis. Тем неожиданнее стало решение руководства Toyota вовсе отказаться от модели. 

В последнее время спрос на автомобили D-класса снижается. По итогам 2017 года, дилерам Toyota удалось реализовать лишь 25 319 экземпляров Avensis. Для сравнения лидеры сегмента продают в несколько раз больше машин: VW Passat – 183,3 тысячи, а Skoda Superb – 81,4 тысячи экземпляров.

Пока неясно, появится ли у Avensis преемник. Возможно, на смену модели придет седан меньшего размера, построенный на базе Toyota Auris нового поколения.
Новости Тойота Авенсис
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Avensis
Когда покупал себе новую машину стоял перед выбором взять или хонду акорд и тойоту авенсис. Почитал по форумам и понял, что японец будет по надежнее. Сейчас, когда езжу на тойоте уже больше года, могу с уверенностью сказать, что сделал правильный выбор, так как машина действительно очень надежная и выдерживает ...
Андрей
Не отходит педаль сцепления. TOYOTA AVENSIS
Дружище хочу сказать ну это чисто мое мнение аккумулятор здесь совсем совсем не причем он выполняет совсем другие функции. Педаль сцепления не должна оставаться в зажатом положении независимо от температуры окружающей среды. Тут может быть в принципе одна причина и если охота ковыряться самому то нужно ...
Миша
горит чек
Всем добрый вечер! На Авенсисе 2007г. загорелся чек. само диагностика показала ошибки 21 и 24. Подскажите, кто знает, что это и как устранить. Заранее спасибо!
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Toyota прекратила выпуск Avensis
{{material_118176}}Toyota Avensis вышла на рынок в 1997 году. Автомобиль получил три поколения, последнее из которых дважды пережило рестайлинг. Пик популярности пришелся на 2004 год, когда по всему миру было реализовано 142 535 экземпляров модели. Продавался седан Avensis и в России, но в 2012 году ушел с отечественного рынка.Еще год назад Avensis четвертого поколения был замечен на дорожных тестах в Европе. Ожидалось, что премьера новинки состоится в 2018 году. Тогда же руководитель европейского подразделения Toyota Йохан ван Зил говорил, что вполне удовлетворен продажами Avensis. Тем неожиданнее стало решение руководства Toyota вовсе отказаться от модели. В последнее время спрос на автомобили D-класса снижается. По итогам 2017 года, дилерам Toyota удалось реализовать лишь 25 319 экземпляров Avensis. Для сравнения лидеры сегмента продают в несколько раз больше машин: VW Passat – 183,3 тысячи, а Skoda Superb – 81,4 тысячи экземпляров.Пока неясно, появится ли у Avensis преемник. Возможно, на смену модели придет седан меньшего размера, построенный на базе Toyota Auris нового поколения.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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