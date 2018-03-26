Toyota прекратила выпуск Avensis
Компания Toyota объявила о завершение производства седанов и универсалов Avensis. Последние экземпляры сошли с конвейера британского завода Toyota в Бернастоне. Причиной стал низкий интерес покупателей.
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Актуальное поколение модели было представлено в 2008 году, а в 2012 и 2015 годах Avensis получал незначительные ...Читать далее
Еще год назад Avensis четвертого поколения был замечен на дорожных тестах в Европе. Ожидалось, что премьера новинки состоится в 2018 году. Тогда же руководитель европейского подразделения Toyota Йохан ван Зил говорил, что вполне удовлетворен продажами Avensis. Тем неожиданнее стало решение руководства Toyota вовсе отказаться от модели.
В последнее время спрос на автомобили D-класса снижается. По итогам 2017 года, дилерам Toyota удалось реализовать лишь 25 319 экземпляров Avensis. Для сравнения лидеры сегмента продают в несколько раз больше машин: VW Passat – 183,3 тысячи, а Skoda Superb – 81,4 тысячи экземпляров.
Пока неясно, появится ли у Avensis преемник. Возможно, на смену модели придет седан меньшего размера, построенный на базе Toyota Auris нового поколения.
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