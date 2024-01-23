У дилеров появились самый дорогие седаны «Москвич»

Ранее мы писали Тест-драйв лифтбека «Москвич 6»: адекватно, в самый раз! Оперативной работе АЗ «Москвич» можно только позавидовать. Без малого два года назад, прибегнув к принципу: ... Читать далее

Седан или, строго говоря, лифтбек «Москвич 6» в исполнении «Техно» визуально отличается полоской светодиодных ДХО, соединяющей фары головного света. Также автомобиль получил динамические указатели поворота в задних фонарях, черные 18-дюймовые колесные диски, системы контроля слепых зон и предупреждения о столкновении сзади, электропривод пятой двери, расширенную подсветку салона и шторки безопасности.

В движение автомобиль приводит 174-сильный турбомотор, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Стоит такой «Москвич» 3 116 000 рублей или на 140 000 дороже, чем «средняя» комплектация «Бизнес». Напомним, базовый «Москвич 6» с мотором на 136 сил в исполнении «Комфорт» сейчас стоит от 2 626 000 рублей, пишет «Российская газета».

Упомянутые модели: Москвич 6

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