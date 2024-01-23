У дилеров появились самый дорогие седаны «Москвич»
В движение автомобиль приводит 174-сильный турбомотор, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Стоит такой «Москвич» 3 116 000 рублей или на 140 000 дороже, чем «средняя» комплектация «Бизнес». Напомним, базовый «Москвич 6» с мотором на 136 сил в исполнении «Комфорт» сейчас стоит от 2 626 000 рублей, пишет «Российская газета».
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26.11.2023, 19:55
Тест-драйв лифтбека «Москвич 6»: адекватно, в самый раз!
Оперативной работе АЗ «Москвич» можно только позавидовать. Без малого два года назад, прибегнув к принципу: «Так, не доставайся же ты никому», компания Renault рванула из столицы, только пятки сверкали. Но столица не дрогнула – сжала волю в кулак и выдала в ноябре 2022-го свой первый продукт – кроссовер «Москвич 3». Читать далее
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20.10.2023, 14:19
«Москвич 6» может получить новую версию, которой нет даже у китайцев
Продажи новых седанов «Москвич 6», собранных на столичном автозаводе из китайских машинокомплектов, стартовали 11 октября. На первых порах покупателям предложили вариант с мотором на 136 л.с. Ближе к концу года должны появиться седаны с более мощным двигателем на 174 л.с. В перспективе новинка может получить принципиально иную версию, которой нет даже у исходной модели JAC.Читать далее
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13.10.2023, 13:10
Первые седаны «Москвич 6» появились у дилеров
Российские дилеры «Москвич» начали получать первые серийные автомобили «Москвич 6». Производитель называет новинку седаном, но фактически это лифтбек – крышка багажника у машины поднимается вместе с задним стеклом.Читать далее
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10.10.2023, 08:21
Новый «Москвич 6»: названы все комплектации и цены
Московский автозавод «Москвич» опубликовал комплектации своей новой модели – седана «Москвич 6». На первом этапе покупателям предложат версии с мотором на 136 сил, доступные в двух уровнях оснащения.Читать далее
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23.01.2024, 16:20
Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ
В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей заманивают подарками и серьезными скидками. Например, автомобили Chery можно купить даже дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).Читать далее
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23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
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23.01.2024, 14:08
Железнодорожники нашли оригинальный способ отметить День свекрови
23 января в России отмечается День свекрови. В Северной пригородной пассажирской компании (СППК) придумали оригинальный способ отпраздновать этот день: отправить свекровь в путешествие, но не в Турцию, а в Нерехту или Череповец.Читать далее
-
26.11.2023, 19:55
Тест-драйв лифтбека «Москвич 6»: адекватно, в самый раз!
Оперативной работе АЗ «Москвич» можно только позавидовать. Без малого два года назад, прибегнув к принципу: «Так, не доставайся же ты никому», компания Renault рванула из столицы, только пятки сверкали. Но столица не дрогнула – сжала волю в кулак и выдала в ноябре 2022-го свой первый продукт – кроссовер «Москвич 3». Читать далее
-
20.10.2023, 14:19
«Москвич 6» может получить новую версию, которой нет даже у китайцев
Продажи новых седанов «Москвич 6», собранных на столичном автозаводе из китайских машинокомплектов, стартовали 11 октября. На первых порах покупателям предложили вариант с мотором на 136 л.с. Ближе к концу года должны появиться седаны с более мощным двигателем на 174 л.с. В перспективе новинка может получить принципиально иную версию, которой нет даже у исходной модели JAC.Читать далее
-
13.10.2023, 13:10
Первые седаны «Москвич 6» появились у дилеров
Российские дилеры «Москвич» начали получать первые серийные автомобили «Москвич 6». Производитель называет новинку седаном, но фактически это лифтбек – крышка багажника у машины поднимается вместе с задним стеклом.Читать далее
-
10.10.2023, 08:21
Новый «Москвич 6»: названы все комплектации и цены
Московский автозавод «Москвич» опубликовал комплектации своей новой модели – седана «Москвич 6». На первом этапе покупателям предложат версии с мотором на 136 сил, доступные в двух уровнях оснащения.Читать далее
-
23.01.2024, 16:20
Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ
В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей заманивают подарками и серьезными скидками. Например, автомобили Chery можно купить даже дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).Читать далее
-
23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
-
23.01.2024, 14:08
Железнодорожники нашли оригинальный способ отметить День свекрови
23 января в России отмечается День свекрови. В Северной пригородной пассажирской компании (СППК) придумали оригинальный способ отпраздновать этот день: отправить свекровь в путешествие, но не в Турцию, а в Нерехту или Череповец.Читать далее
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