У Lifan в России - выгодные февральские предложения
Также на территории России и стран Таможенного Cоюза ЕАЭС запущены программы «Trade-in Lifan - 2018» и «Утилизация-2018». Теперь покупатель может сдать бывший в употреблении автомобиль (как Lifan, так и иной марки) в утилизацию или зачет по trade-in и получить скидку на приобретение любого «Лифана» 2017-2018 г.в. Сдаваемый автомобиль допускается к участию в программах при соблюдении минимального срока владения в 6 месяцев. Размер скидки варьируется от 15 000 до 70 000 рублей, при этом максимальная выгода в 70 000 рублей доступна при покупке автомобиля Murman 2017 г.в. Программы будут действовать до 31 марта 2018 года.
Третье предложение февраля – возможность приобрести новый X60 с CVT за 699 900 рублей. И это с учетом того, что рекомендованная цена нынче составляет 819 000 рублей. Выгода формируется при одновременной сдаче старого автомобиля в Trade-in, участии в кредитной программе «Lifan-Финанс» и получении дополнительной фиксированной скидки на модель. Акция распространяется на X60 2016 г.в. с CVT в комплектации Comfort и продлится до 28 февраля.
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