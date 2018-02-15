15 февраля 2018, 14:13

У Lifan в России - выгодные февральские предложения

Lifan Motors Rus запустила в феврале 2018 года ряд выгодных предложений и программ для поддержки клиентов. В период с 7 февраля по 31 марта будут действовать новые программы льготного автомобильного кредитования - «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
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Программы распространяются исключительно на новые «Лифаны» 2017-2018 г.в. всех моделей, кроме Murman. Максимальная скидка по обеим программам составит 60 000 рублей при выборе X60  в комплектациях Standard и Comfort MT. При этом программа «Семейный автомобиль» доступна для заемщиков, имеющих не менее 2 несовершеннолетних детей, а «Первый автомобиль» - для тех, кто ранее не имел в собственности автомобиля.

Также на территории России и стран Таможенного Cоюза ЕАЭС запущены программы «Trade-in Lifan - 2018» и «Утилизация-2018». Теперь покупатель может сдать бывший в употреблении автомобиль (как Lifan, так и иной марки) в утилизацию или зачет по trade-in и получить скидку на приобретение любого «Лифана» 2017-2018 г.в. Сдаваемый автомобиль допускается к участию в программах при соблюдении минимального срока владения в 6 месяцев. Размер скидки варьируется от 15 000 до 70 000 рублей, при этом максимальная выгода в 70 000 рублей доступна при покупке автомобиля Murman 2017 г.в. Программы будут действовать до 31 марта 2018 года.

Третье предложение февраля – возможность приобрести новый X60 с CVT за 699 900 рублей. И это с учетом того, что рекомендованная цена нынче составляет 819 000 рублей. Выгода формируется при одновременной сдаче старого автомобиля в Trade-in, участии в кредитной программе «Lifan-Финанс» и получении дополнительной фиксированной скидки на модель. Акция распространяется на X60 2016 г.в. с CVT в комплектации Comfort и продлится до 28 февраля.


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Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Дан
Lifan показал, на чем скоро поедет
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
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У Lifan в России - выгодные февральские предложения
{{material_120135}} Программы распространяются исключительно на новые «Лифаны» 2017-2018 г.в. всех моделей, кроме Murman. Максимальная скидка по обеим программам составит 60 000 рублей при выборе X60  в комплектациях Standard и Comfort MT. При этом программа «Семейный автомобиль» доступна для заемщиков, имеющих не менее 2 несовершеннолетних детей, а «Первый автомобиль» - для тех, кто ранее не имел в собственности автомобиля. Также на территории России и стран Таможенного Cоюза ЕАЭС запущены программы «Trade-in Lifan - 2018» и «Утилизация-2018». Теперь покупатель может сдать бывший в употреблении автомобиль (как Lifan, так и иной марки) в утилизацию или зачет по trade-in и получить скидку на приобретение любого «Лифана» 2017-2018 г.в. Сдаваемый автомобиль допускается к участию в программах при соблюдении минимального срока владения в 6 месяцев. Размер скидки варьируется от 15 000 до 70 000 рублей, при этом максимальная выгода в 70 000 рублей доступна при покупке автомобиля Murman 2017 г.в. Программы будут действовать до 31 марта 2018 года.Третье предложение февраля – возможность приобрести новый X60 с CVT за 699 900 рублей. И это с учетом того, что рекомендованная цена нынче составляет 819 000 рублей. Выгода формируется при одновременной сдаче старого автомобиля в Trade-in, участии в кредитной программе «Lifan-Финанс» и получении дополнительной фиксированной скидки на модель. Акция распространяется на X60 2016 г.в. с CVT в комплектации Comfort и продлится до 28 февраля.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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