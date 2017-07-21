21 июля 2017, 08:15

Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш

В своем желании удерживать в России лидирующую позицию среди китайских брендов Lifan делает все от него возможное, чтобы «быть в краю отцов/Не из последних удальцов». Вот и вывод на рынок флагманского седана с подчеркнуто российским именем Murman есть еще одно звено в этой цепи.
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Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш Lifan Murman

Признаться, мы с коллегами так до конца и не поняли, почему первый федеральный тест-драйв новинки китайцы решили провести не на Кольском полуострове, где протекает одноименная речка, а на Байкале. Можно, конечно, объяснить это желанием организаторов не подвергать слабые журналистские организмы воздействию холодных бореев Заполярного круга. Но это юмор чистой воды. Мне ближе другое предположение: облик азиатского автомобиля оказался настолько по-европейски гармоничным, без малейшего налета кичливой азиатчины, что соотнести его с величественным озером представилось «лифановцам» лучшим средством для рекламы продукта.

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Не стану описывать экстерьер – предлагаемые снимки без лишних слов выказывают в «Мурмане» (в КНР это Lifan 820) добротную работу коллектива дизайнеров. Без десяти сантиметров 5-метровый седан с хорошей (2775 мм) колесной базой строен и подтянут, есть в нем что-то от Audi и в том, честно говоря, не вижу крамолы. Вот только со стыками панелей недоработано манехо: на парочке тестовых машин (из 7 «бойцовых») были выявлены кузовные нестыковки и неровные зазоры. По-человечески это объяснимо – в трехдневное пользование нам передали одни из первых собранных на черкесском «Дервейсе» машин. Как это часто бывает, в дальнейшем производство «притрется», «обкатается», и все будет чин чинарем.

А пока суть да дело, спешу отдать должное британцам из фирмы Mira, которые неплохо настроили подвеску, где за мягкий комфорт отвечают передние стойки McPherson (с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости) и многорычажная схема сзади. Почти 600 км от Листвянки до Ольхона и обратно до Иркутска ходовая Murman отработала если не на твердую «пятерку», то на «четверку с плюсом» как пить дать. Быть может, кому-то (как и мне) захочется чуть более жестких ощущений, зато актуальные режимы ее «трудовой деятельности» не оставляют шансов стандартным, если так можно выразиться, дорожным выбоинам, коих в достатке и в окрестностях Байкала, и среди сопок Мурманской области. Да, валкость в скоростных поворотах присутствует, но она отнюдь не «лимузино-американская». 

 
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фото
  
Как «Боинг» с большой натяжкой можно назвать 100-процентно «штатовским» продуктом, так и в конструкции Lifan Murman обнаруживается целый букет «некитайских» наработок и технологий. Это нормально, когда немецкий Bosch предлагает блоки ABS и ESP, французская Valeo – систему кондиционирования, американская TRW – тормозные механизмы, а японская Takata – руль и подушки безопасности. Это я к тому, чтобы усилить степень доверия к нашему герою.

«Мурману» бы еще мотор помощнее – как альтернативу ныне пребывающему в одиночестве 1,8-литровому агрегату «о 128 лошадях». Есть ведь у Lifan подходящий экземпляр – объемом 2,4 литра и мощностью 167 л.с., но он, как не ропщи, не по наши поля. Выведи на Россию такую версию, да еще с 6-ступенчатым «автоматом», стоимость автомобиля моментально перейдет психологический Рубикон в 1 млн рублей. Думаете это надо «Лифану», который традиционно берет трезвой ценовой политикой? То-то и оно. Посему довольствуемся «механическим» седаном хоть и в подчеркнуто слабом силовом оформлении, зато с неплохим, конкурентным ценником в 949 900 рублей

В целом, 1,8-литровый агрегат LFB479Q не такой уж и старомодный: отвечает экостандарту Euro5,  управляется «бошевскими мозгами», имеет алюминиевый блок цилиндров и пластиковый впускной коллектор, есть даже система изменения фаз газораспределения VVT-i. Но, чего греха таить, силенок ему зачастую не хватает, прежде всего, на разгонной прямой и в горку. На то, чтобы с места 1,5-тонный седан достиг 100 км/ч, придется отсчитать как минимум полтора десятка секунд. На каждой сотне километров из 63-литрового бака стабильно утекает порядка 9 литров бензина. Но зато с более лояльным по цене «92-м» октаном.

 
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фото
  

Lifan Murman 1.8 MT
1.8 л, 128 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 7.7 с, 179 км/ч
4865 x 1835 x 1480 мм
передний
АИ-95
Все характеристики
На затяжных прибайкальских «линейках» и часто встречавшихся вблизи Байкала горных сопках удалось внимательно прислушаться к работе тандема «движок-коробка». «Спевка» узлов относительно неплохая, но все же далекая от идеала. Когда Murman выходит на прямую передачу, шума большого нет, при этом после 110 км/ч набирать обороты автомобилю становится так же трудновато, как собирать во рту «осколки» только что раскушенной местной жвачки «Живицы». Это тот самый уровень, когда «дыхалка» дает сбой.

Ощутимые шумы проникают в салон при движении внатяг. А подобных режимов на нашем пути было подавляющее большинство. Коробке подчас непросто реализовать «оборотистые» замашки мотора, и переключения на одну-две скорости вниз обычное дело. Увы, на одном из автомобилей 5-скоростная «механика» дала сбой – «забунтовала» 2-я передача, паз которой по какой-то неведомой причине на «открывал свой шлюз» рычагу.

Обзорность с места водителя – зачетная. Дисковые тормоза отрабатывают замедление оптимально-прогнозируемо, и уже с самых первых нажатий на среднюю педаль ловишь себя на мысли, что никаких привыканий здесь не надо. Багажник – практически пещера, как-никак 510 литров. Жаль только с боков его проемы чутка сужены (привет фонарям!), зато есть легко моющийся «фартук», который вывешивается из грузового отсека на бампер, чтобы не запачкаться. Внутреннего простора в автомобиле – «выше крыши», так что правы маркетологи Lifan Motors Rus, которые видят среднеразмерные Murman`ы в качестве работающих день и ночь городских таксомоторов.

 
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Какие мысли по интерьеру? Как всегда, двоякие. Просторность уже оценил, воздам должное заднему дивану, который располагает лючком для длинномеров и широким подлокотником с двойным подстаканником, закрывающимся крышкой. Спинка, к сожалению, не откидывается, но в целом находиться здесь не в тягость. Консоль между передними сиденьями немного «съедает» место у коленок среднего седока, но не вижу в том большой ущербности. А вот чего точно не хватает, так это дефлекторов, которые бы распределяли потоки воздуха за спины водителя и его соседа. В один момент летнее сибирское солнце накалило воздух «за 30», и нашему экипажу из 4 человек пришлось активно пользоваться кондиционером. Если сидящие спереди еще как-то поймали прохладу, то коллегам сзади пришлось чуть тяжелее.

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За рулем понравилось. И анатомия кресла с регулировкой поясничного упора, что называется, «по мне», и читаемость приборов хорошая, и досягаемость различных кнопок/«крутяшек» оптимальная. Бокс между креслами – объемистый, а его крышка двигается вперед-назад. Сечение рулевого колеса стандартное, никаких вопросов, разве что крутится оно от крайней левой точки до крайней правой точь-в-точь как на Lifan Solano II, то есть на три с половиной оборота.

Присутствует кнопка «Эра-Глонасс», правда, по каким-то только китайцам ведомым причинам ее разместили не на потолке, как это принято, а в самом низу центральной консоли. Если уронить на нее «дверцу» ниши под этой самой консолью, можно получить доступ к розетке 12В, а также разъемам AUX и USB. Правда, ниша эта точно темный грот – глубока-глубока. И каждый из членов нашего экипажа не единожды издавал «жаркое» словечко, пытаясь подсоединить кабель своего смартфона на подзарядку в трудно осязаемом гнезде.

 
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Мысли напоследок

Я помню болгарские сигареты по 35 копеек, а «Беломор» по 22, хотя сам начинал по 50 и 25. Я видел на витринах водку по 3.62, но мне ее тогда еще не продавали. Начал по 5.20 (с «бескозыркой») и 5.50 (с «винтом»). Поэтому мне общаться легче с теми, кто также все это помнит…

Но есть воспоминания и более свежего характера. Когда приличный кроссовер и хороший среднеразмерный седан можно было приобрести, не позиционируя себя миллионером. Сегодня, увы, иные реалии, иные «цифири». Поэтом на фоне сильно подорожавшего автодобра Lifan Murman с его «домиллионной» суммой смотрится очень даже выигрышно. Да, хотелось бы увидеть на нем ценник в 600-700 тысяч, но вы же понимаете, что это нонсенс. 500 «Мурманов» до конца года – таков план реализации импортера, и он, если принять во внимание регионы да упомянутые таксопарки, ничуть не фантастичен.

Плюсы и минусы
Отличный внешний видЕсть вопросы по стыковке кузовных панелей
Просторный салон и объемистый багажникСлишком глубокая ниша с разъемом USB
Двигатель потребляет АИ-92ТТХ мотора не самые выдающиеся
Очень конкурентная ценаНет альтернативных КПП и двигателя
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Иван Братуха
Тест-Драйвы Лифан Мурман

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Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Признаться, мы с коллегами так до конца и не поняли, почему первый федеральный тест-драйв новинки китайцы решили провести не на Кольском полуострове, где протекает одноименная речка, а на Байкале. Можно, конечно, объяснить это желанием организаторов не подвергать слабые журналистские организмы воздействию холодных бореев Заполярного круга. Но это юмор чистой воды. Мне ближе другое предположение: облик азиатского автомобиля оказался настолько по-европейски гармоничным, без малейшего налета кичливой азиатчины, что соотнести его с величественным озером представилось «лифановцам» лучшим средством для рекламы продукта.{{material_119957}} Не стану описывать экстерьер – предлагаемые снимки без лишних слов выказывают в «Мурмане» (в КНР это Lifan 820) добротную работу коллектива дизайнеров. Без десяти сантиметров 5-метровый седан с хорошей (2775 мм) колесной базой строен и подтянут, есть в нем что-то от Audi и в том, честно говоря, не вижу крамолы. Вот только со стыками панелей недоработано манехо: на парочке тестовых машин (из 7 «бойцовых») были выявлены кузовные нестыковки и неровные зазоры. По-человечески это объяснимо – в трехдневное пользование нам передали одни из первых собранных на черкесском «Дервейсе» машин. Как это часто бывает, в дальнейшем производство «притрется», «обкатается», и все будет чин чинарем.А пока суть да дело, спешу отдать должное британцам из фирмы Mira, которые неплохо настроили подвеску, где за мягкий комфорт отвечают передние стойки McPherson (с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости) и многорычажная схема сзади. Почти 600 км от Листвянки до Ольхона и обратно до Иркутска ходовая Murman отработала если не на твердую «пятерку», то на «четверку с плюсом» как пить дать. Быть может, кому-то (как и мне) захочется чуть более жестких ощущений, зато актуальные режимы ее «трудовой деятельности» не оставляют шансов стандартным, если так можно выразиться, дорожным выбоинам, коих в достатке и в окрестностях Байкала, и среди сопок Мурманской области. Да, валкость в скоростных поворотах присутствует, но она отнюдь не «лимузино-американская».  {{gallery_906}} Как «Боинг» с большой натяжкой можно назвать 100-процентно «штатовским» продуктом, так и в конструкции Lifan Murman обнаруживается целый букет «некитайских» наработок и технологий. Это нормально, когда немецкий Bosch предлагает блоки ABS и ESP, французская Valeo – систему кондиционирования, американская TRW – тормозные механизмы, а японская Takata – руль и подушки безопасности. Это я к тому, чтобы усилить степень доверия к нашему герою. {{model_6343}} «Мурману» бы еще мотор помощнее – как альтернативу ныне пребывающему в одиночестве 1,8-литровому агрегату «о 128 лошадях». Есть ведь у Lifan подходящий экземпляр – объемом 2,4 литра и мощностью 167 л.с., но он, как не ропщи, не по наши поля. Выведи на Россию такую версию, да еще с 6-ступенчатым «автоматом», стоимость автомобиля моментально перейдет психологический Рубикон в 1 млн рублей. Думаете это надо «Лифану», который традиционно берет трезвой ценовой политикой? То-то и оно. Посему довольствуемся «механическим» седаном хоть и в подчеркнуто слабом силовом оформлении, зато с неплохим, конкурентным ценником в 949 900 рублей.  В целом, 1,8-литровый агрегат LFB479Q не такой уж и старомодный: отвечает экостандарту Euro5,  управляется «бошевскими мозгами», имеет алюминиевый блок цилиндров и пластиковый впускной коллектор, есть даже система изменения фаз газораспределения VVT-i. Но, чего греха таить, силенок ему зачастую не хватает, прежде всего, на разгонной прямой и в горку. На то, чтобы с места 1,5-тонный седан достиг 100 км/ч, придется отсчитать как минимум полтора десятка секунд. На каждой сотне километров из 63-литрового бака стабильно утекает порядка 9 литров бензина. Но зато с более лояльным по цене «92-м» октаном.{{gallery_904}}{{params_57594}} На затяжных прибайкальских «линейках» и часто встречавшихся вблизи Байкала горных сопках удалось внимательно прислушаться к работе тандема «движок-коробка». «Спевка» узлов относительно неплохая, но все же далекая от идеала. Когда Murman выходит на прямую передачу, шума большого нет, при этом после 110 км/ч набирать обороты автомобилю становится так же трудновато, как собирать во рту «осколки» только что раскушенной местной жвачки «Живицы». Это тот самый уровень, когда «дыхалка» дает сбой. Ощутимые шумы проникают в салон при движении внатяг. А подобных режимов на нашем пути было подавляющее большинство. Коробке подчас непросто реализовать «оборотистые» замашки мотора, и переключения на одну-две скорости вниз обычное дело. Увы, на одном из автомобилей 5-скоростная «механика» дала сбой – «забунтовала» 2-я передача, паз которой по какой-то неведомой причине на «открывал свой шлюз» рычагу. Обзорность с места водителя – зачетная. Дисковые тормоза отрабатывают замедление оптимально-прогнозируемо, и уже с самых первых нажатий на среднюю педаль ловишь себя на мысли, что никаких привыканий здесь не надо. Багажник – практически пещера, как-никак 510 литров. Жаль только с боков его проемы чутка сужены (привет фонарям!), зато есть легко моющийся «фартук», который вывешивается из грузового отсека на бампер, чтобы не запачкаться. Внутреннего простора в автомобиле – «выше крыши», так что правы маркетологи Lifan Motors Rus, которые видят среднеразмерные Murman`ы в качестве работающих день и ночь городских таксомоторов.{{gallery_905}} Какие мысли по интерьеру? Как всегда, двоякие. Просторность уже оценил, воздам должное заднему дивану, который располагает лючком для длинномеров и широким подлокотником с двойным подстаканником, закрывающимся крышкой. Спинка, к сожалению, не откидывается, но в целом находиться здесь не в тягость. Консоль между передними сиденьями немного «съедает» место у коленок среднего седока, но не вижу в том большой ущербности. А вот чего точно не хватает, так это дефлекторов, которые бы распределяли потоки воздуха за спины водителя и его соседа. В один момент летнее сибирское солнце накалило воздух «за 30», и нашему экипажу из 4 человек пришлось активно пользоваться кондиционером. Если сидящие спереди еще как-то поймали прохладу, то коллегам сзади пришлось чуть тяжелее. {{material_119176}} За рулем понравилось. И анатомия кресла с регулировкой поясничного упора, что называется, «по мне», и читаемость приборов хорошая, и досягаемость различных кнопок/«крутяшек» оптимальная. Бокс между креслами – объемистый, а его крышка двигается вперед-назад. Сечение рулевого колеса стандартное, никаких вопросов, разве что крутится оно от крайней левой точки до крайней правой точь-в-точь как на Lifan Solano II, то есть на три с половиной оборота. Присутствует кнопка «Эра-Глонасс», правда, по каким-то только китайцам ведомым причинам ее разместили не на потолке, как это принято, а в самом низу центральной консоли. Если уронить на нее «дверцу» ниши под этой самой консолью, можно получить доступ к розетке 12В, а также разъемам AUX и USB. Правда, ниша эта точно темный грот – глубока-глубока. И каждый из членов нашего экипажа не единожды издавал «жаркое» словечко, пытаясь подсоединить кабель своего смартфона на подзарядку в трудно осязаемом гнезде.{{gallery_907}}Мысли напоследокЯ помню болгарские сигареты по 35 копеек, а «Беломор» по 22, хотя сам начинал по 50 и 25. Я видел на витринах водку по 3.62, но мне ее тогда еще не продавали. Начал по 5.20 (с «бескозыркой») и 5.50 (с «винтом»). Поэтому мне общаться легче с теми, кто также все это помнит…Но есть воспоминания и более свежего характера. Когда приличный кроссовер и хороший среднеразмерный седан можно было приобрести, не позиционируя себя миллионером. Сегодня, увы, иные реалии, иные «цифири». Поэтом на фоне сильно подорожавшего автодобра Lifan Murman с его «домиллионной» суммой смотрится очень даже выигрышно. Да, хотелось бы увидеть на нем ценник в 600-700 тысяч, но вы же понимаете, что это нонсенс. 500 «Мурманов» до конца года – таков план реализации импортера, и он, если принять во внимание регионы да упомянутые таксопарки, ничуть не фантастичен.
2017-07-21
Автор: Иван Братуха
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