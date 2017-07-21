Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Признаться, мы с коллегами так до конца и не поняли, почему первый федеральный тест-драйв новинки китайцы решили провести не на Кольском полуострове, где протекает одноименная речка, а на Байкале. Можно, конечно, объяснить это желанием организаторов не подвергать слабые журналистские организмы воздействию холодных бореев Заполярного круга. Но это юмор чистой воды. Мне ближе другое предположение: облик азиатского автомобиля оказался настолько по-европейски гармоничным, без малейшего налета кичливой азиатчины, что соотнести его с величественным озером представилось «лифановцам» лучшим средством для рекламы продукта.
А пока суть да дело, спешу отдать должное британцам из фирмы Mira, которые неплохо настроили подвеску, где за мягкий комфорт отвечают передние стойки McPherson (с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости) и многорычажная схема сзади. Почти 600 км от Листвянки до Ольхона и обратно до Иркутска ходовая Murman отработала если не на твердую «пятерку», то на «четверку с плюсом» как пить дать. Быть может, кому-то (как и мне) захочется чуть более жестких ощущений, зато актуальные режимы ее «трудовой деятельности» не оставляют шансов стандартным, если так можно выразиться, дорожным выбоинам, коих в достатке и в окрестностях Байкала, и среди сопок Мурманской области. Да, валкость в скоростных поворотах присутствует, но она отнюдь не «лимузино-американская».
В целом, 1,8-литровый агрегат LFB479Q не такой уж и старомодный: отвечает экостандарту Euro5, управляется «бошевскими мозгами», имеет алюминиевый блок цилиндров и пластиковый впускной коллектор, есть даже система изменения фаз газораспределения VVT-i. Но, чего греха таить, силенок ему зачастую не хватает, прежде всего, на разгонной прямой и в горку. На то, чтобы с места 1,5-тонный седан достиг 100 км/ч, придется отсчитать как минимум полтора десятка секунд. На каждой сотне километров из 63-литрового бака стабильно утекает порядка 9 литров бензина. Но зато с более лояльным по цене «92-м» октаном.
|Lifan Murman 1.8 MT
|1.8 л, 128 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 7.7 с, 179 км/ч
|4865 x 1835 x 1480 мм
|передний
|АИ-95
|Все характеристики
Ощутимые шумы проникают в салон при движении внатяг. А подобных режимов на нашем пути было подавляющее большинство. Коробке подчас непросто реализовать «оборотистые» замашки мотора, и переключения на одну-две скорости вниз обычное дело. Увы, на одном из автомобилей 5-скоростная «механика» дала сбой – «забунтовала» 2-я передача, паз которой по какой-то неведомой причине на «открывал свой шлюз» рычагу.
Обзорность с места водителя – зачетная. Дисковые тормоза отрабатывают замедление оптимально-прогнозируемо, и уже с самых первых нажатий на среднюю педаль ловишь себя на мысли, что никаких привыканий здесь не надо. Багажник – практически пещера, как-никак 510 литров. Жаль только с боков его проемы чутка сужены (привет фонарям!), зато есть легко моющийся «фартук», который вывешивается из грузового отсека на бампер, чтобы не запачкаться. Внутреннего простора в автомобиле – «выше крыши», так что правы маркетологи Lifan Motors Rus, которые видят среднеразмерные Murman`ы в качестве работающих день и ночь городских таксомоторов.
Присутствует кнопка «Эра-Глонасс», правда, по каким-то только китайцам ведомым причинам ее разместили не на потолке, как это принято, а в самом низу центральной консоли. Если уронить на нее «дверцу» ниши под этой самой консолью, можно получить доступ к розетке 12В, а также разъемам AUX и USB. Правда, ниша эта точно темный грот – глубока-глубока. И каждый из членов нашего экипажа не единожды издавал «жаркое» словечко, пытаясь подсоединить кабель своего смартфона на подзарядку в трудно осязаемом гнезде.
Мысли напоследок
Я помню болгарские сигареты по 35 копеек, а «Беломор» по 22, хотя сам начинал по 50 и 25. Я видел на витринах водку по 3.62, но мне ее тогда еще не продавали. Начал по 5.20 (с «бескозыркой») и 5.50 (с «винтом»). Поэтому мне общаться легче с теми, кто также все это помнит…
Но есть воспоминания и более свежего характера. Когда приличный кроссовер и хороший среднеразмерный седан можно было приобрести, не позиционируя себя миллионером. Сегодня, увы, иные реалии, иные «цифири». Поэтом на фоне сильно подорожавшего автодобра Lifan Murman с его «домиллионной» суммой смотрится очень даже выигрышно. Да, хотелось бы увидеть на нем ценник в 600-700 тысяч, но вы же понимаете, что это нонсенс. 500 «Мурманов» до конца года – таков план реализации импортера, и он, если принять во внимание регионы да упомянутые таксопарки, ничуть не фантастичен.
|Отличный внешний вид
|Есть вопросы по стыковке кузовных панелей
|Просторный салон и объемистый багажник
|Слишком глубокая ниша с разъемом USB
|Двигатель потребляет АИ-92
|ТТХ мотора не самые выдающиеся
|Очень конкурентная цена
|Нет альтернативных КПП и двигателя
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