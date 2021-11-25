25 ноября 2021, 15:57
У московского пенсионера в пробке украли 7 млн рублей
Накануне вечером в Москве шла сильная метель. Злоумышленники воспользовались тяжелой дорожной ситуацией и ограбили водителя Volkswagen на 7,5 млн рублей, пока тот стоял в глухой пробке.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Россия 24
Изображение загружается
Фото: youtube.com / Россия 24
Ранее мы писали
Новенькую Toyota Camry, купленную в салоне, у жителя Новосибирска угнали в 2006 году прямо из гаража. Каково ...Читать далее
Пострадавший обратился в полицию и спустя три часа автомобиль преступников обнаружили в 6 километрах от места происшествия на улице Генерала Дорохова. По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). В полиции сообщили, что недавно в столице уже произошло похожее нападение, и не исключили, что это может быть делом рук одной банды налетчиков.
Упомянутые модели: Volkswagen Touareg (от 2 999 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 850 000 РVolkswagen Touareg 2005 в Москве
- 1 149 000 РVolkswagen Touareg 2009 в Москве
- 5 100 000 РVolkswagen Touareg 2018 в Москве
- 7 640 000 РVolkswagen Touareg 2021 в Москве
- 2 050 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 2 777 000 РVolkswagen Touareg 2015 в Москве
- 2 065 000 РVolkswagen Touareg 2012 в Москве
- 5 647 000 РVolkswagen Touareg 2019 в Москве
- 4 499 000 РVolkswagen Touareg 2018 в Москве
- 1 649 000 РVolkswagen Touareg 2011 в Москве
Новости по теме
Автоинспектору предложили взятку в размере 1000 долларов: он отказался
25.11.2021, 14:34
Ferrari в кустах: настоящая авария или театрализованный розыгрыш?
25.11.2021, 09:34
Невменяемый майор Следственного комитета задавил двух человек: коллеги его покрывать не собираются
24.11.2021, 17:30
Кого на АвтоВАЗе называют «кенгуру»
24.11.2021, 07:09
Новости по теме
Автоинспектору предложили взятку в размере 1000 долларов: он отказался
25.11.2021, 14:34
Ferrari в кустах: настоящая авария или театрализованный розыгрыш?
25.11.2021, 09:34
Невменяемый майор Следственного комитета задавил двух человек: коллеги его покрывать не собираются
24.11.2021, 17:30
Кого на АвтоВАЗе называют «кенгуру»
24.11.2021, 07:09
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин