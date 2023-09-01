УАЗ выпустит партию ярких юбилейных «Буханок» (почти все машины уже распроданы)
Фото: УАЗ
В списке стандартного оснащения значатся: передний силовой бампер с кенгурином и лебедкой, задний силовой бампер с фаркопом, принудительная блокировка дифференциала, защита рулевых тяг, «зубастые» покрышки Maxxis AT980 225/75R16. Силовой агрегат оставили прежним – бензиновый ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с., который соответствует стандарту Евро-0 и работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» BAIC и двухступенчатой «раздаткой».
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05.03.2021, 09:15
Глава УАЗа о проекте «Русского Prado»: «Мы ничего не закрываем — не дождутся!»
Генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов официально прокомментировал слухи о закрытии проекта модернизации внедорожника «Патриот», прозванного журналистами «Русским Prado».Читать далее
-
21.05.2020, 18:53
Коронавирус сделал «Буханку» бестселлером в Казахстане
Весь апрель в Казастане действовал режим чрезвычайного положения, продиктованный сложной эпидемиологической ситуацией. В крупнейших городах страны автосалоны были закрыты, а работу дилеров в остальных регионах ограничили.Читать далее
-
27.12.2019, 00:32
УАЗ проектирует кемпер на базе «Буханки»
Ульяновский автозавод задумался о серийном производстве туристической версии легендарной «Буханки». Дизайнеры создали несколько макетов будущего кемпера, а маркетологи спросили, сколько россияне готовы заплатить за пакет дополнительного оборудования. Читать далее
-
31.01.2018, 13:43
Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад
Трудно представить, но произошло это в конце января 1958 года. УАЗ-450 в Ульяновске характеризуют как «единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости». И это действительно так.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
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