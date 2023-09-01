УАЗ выпустит партию ярких юбилейных «Буханок» (почти все машины уже распроданы)

Ранее мы писали Первую серийную «Буханку» испекли 60 лет назад Трудно представить, но произошло это в конце января 1958 года. УАЗ-450 в Ульяновске характеризуют как «единственную ... Читать далее

На официальном сайте УАЗа появилась юбилейная «Буханка» в 7-местной версии «Комби» по цене от 1 625 000 рублей. В эту цену уже включена окраска в один из двух эксклюзивных цветов: зеленый или желтый, оба с приставкой «раптор». От обычной «Буханки» автомобили спецсерии будут отличаться обновленной обивкой, напольным противоскользящим покрытием и объемным шильдиком «65 лет» на кузове с левой стороны.

В списке стандартного оснащения значатся: передний силовой бампер с кенгурином и лебедкой, задний силовой бампер с фаркопом, принудительная блокировка дифференциала, защита рулевых тяг, «зубастые» покрышки Maxxis AT980 225/75R16. Силовой агрегат оставили прежним – бензиновый ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с., который соответствует стандарту Евро-0 и работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» BAIC и двухступенчатой «раздаткой».

Упомянутые модели: УАЗ 3303 (от 599 000 Р )

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