Угонщики автомобилей поменяли предпочтения: какие машины в России воруют чаще всего
По данным страховых компаний, в 2021 году число угонов по сравнению с 2020 годом уменьшилось на треть. В ГИБДД уверены, что когда эпидемиологическая обстановка улучшится и строгие коронавирусные ограничения будут сняты, количество угонов сразу же увеличится.
По статистике впервые за многие годы лидерами по количеству угонов стали корейские марки. Это объясняется тем, что они очень востребованы на российском рынке. Самыми угоняемыми автомобилями в прошлом году стали: Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe, Lexus RX, Mitsubishi Outlander, Lexus LX, КамАЗ и Hyundai Solaris. Причем количество угонов кроссоверов Lexus RX и Mitsubishi Outlander в прошлом году выросло, а у остальных, наоборот, упало.
Японская Toyota, которая была лидером по угонам в прежние годы, впервые не вошла в первую пятерку. В 2020 году самыми угоняемыми автомобилями были Toyota RAV 4 (11%), Toyota Camry (7%) и Kia Sportage (5%).
Городами-лидерами по числу угонов на протяжении многих лет остаются Москва и Санкт-Петербург. Причем, если в Москве количество угонов в 2021 году практически было на уровне 2020 года, то в Санкт-Петербурге число угонов сократилось более чем в два раза.
У подавляющего большинства угнанных автомобилей изменяют маркировочные обозначения и продают на вторичном рынке и в России, и в странах СНГ. Часть похищенных автомобилей разбирают на запчасти, а затем продают.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
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