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20 ноября 2019, 16:48

В Аризоне появится первый квартал без автомобилей

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В городке Темпе (Аризона, США) планируют построить инновационный квартал малоэтажной застройки, рассчитанный на тысячу жителей. Его спроектируют для «пост-автомобильного» будущего. На смену парковкам и автомагистралям придут скверы и пешеходные зоны.
В Аризоне появится первый квартал без автомобилей

 

В Аризоне появится первый квартал без автомобилей

 

В Аризоне появится первый квартал без автомобилей

 

В Аризоне появится первый квартал без автомобилей
В Аризоне появится первый квартал без автомобилей
В Аризоне появится первый квартал без автомобилей
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Райан Джонсон и Джефф Беренс основали компанию Culdesac, чтобы строить новые города для пост-автомобильного мира. Первым их проектом стоимостью 140 млн долларов станет квартал в Темпе, пригороде Финикса. Строительство малоэтажных многоквартирных домов на 1 000 жителей и благоустройство территории планируется завершить осенью 2020 года. На территории квартала расположатся магазины, супермаркеты, кафе и скверы. Не будет только автомобилей и парковок, за исключением стоянок для гостей и машин каршеринга.

Квартал построят вблизи станции легкорельсового метро и делового центра города. Местные жители смогут или ходить на работу пешком, или ездить на общественном транспорте. Отсутствие автостоянок и магистралей позволит в три раза увеличить площадь зеленых насаждений, рекреационных территорий и мест для совместного досуга.

Идея выглядит немного утопично, но инициаторы проекта уверены, что найдется немало людей, особенно среди молодежи, которые исповедуют философию совместного потребления-проживания-работы. В последнее время молодые люди предпочитают пользоваться сервисами коливинга, коворкинга и каршеринга, чтобы тратить сэкономленные деньги на впечатления и путешествия.

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В Аризоне появится первый квартал без автомобилей
{{material_127605}}Райан Джонсон и Джефф Беренс основали компанию Culdesac, чтобы строить новые города для пост-автомобильного мира. Первым их проектом стоимостью 140 млн долларов станет квартал в Темпе, пригороде Финикса. Строительство малоэтажных многоквартирных домов на 1 000 жителей и благоустройство территории планируется завершить осенью 2020 года. На территории квартала расположатся магазины, супермаркеты, кафе и скверы. Не будет только автомобилей и парковок, за исключением стоянок для гостей и машин каршеринга.Квартал построят вблизи станции легкорельсового метро и делового центра города. Местные жители смогут или ходить на работу пешком, или ездить на общественном транспорте. Отсутствие автостоянок и магистралей позволит в три раза увеличить площадь зеленых насаждений, рекреационных территорий и мест для совместного досуга.Идея выглядит немного утопично, но инициаторы проекта уверены, что найдется немало людей, особенно среди молодежи, которые исповедуют философию совместного потребления-проживания-работы. В последнее время молодые люди предпочитают пользоваться сервисами коливинга, коворкинга и каршеринга, чтобы тратить сэкономленные деньги на впечатления и путешествия.
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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