20 ноября 2019, 16:48
В Аризоне появится первый квартал без автомобилей
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В городке Темпе (Аризона, США) планируют построить инновационный квартал малоэтажной застройки, рассчитанный на тысячу жителей. Его спроектируют для «пост-автомобильного» будущего. На смену парковкам и автомагистралям придут скверы и пешеходные зоны.
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Квартал построят вблизи станции легкорельсового метро и делового центра города. Местные жители смогут или ходить на работу пешком, или ездить на общественном транспорте. Отсутствие автостоянок и магистралей позволит в три раза увеличить площадь зеленых насаждений, рекреационных территорий и мест для совместного досуга.
Идея выглядит немного утопично, но инициаторы проекта уверены, что найдется немало людей, особенно среди молодежи, которые исповедуют философию совместного потребления-проживания-работы. В последнее время молодые люди предпочитают пользоваться сервисами коливинга, коворкинга и каршеринга, чтобы тратить сэкономленные деньги на впечатления и путешествия.
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06.11.2019, 00:06
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