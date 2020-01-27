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27 января 2020, 17:35

В багажнике каршерингового автомобиля нашли труп

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Петербургские полицейские обнаружили в багажнике автомобиля Renault, принадлежащего одному из каршеринг-сервисов, труп 35-летнего мужчины. Четверых подозреваемых в убийстве задержали.
В багажнике каршерингового автомобиля нашли труп

Фото: ren.tv

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Невероятная по своей дикости история произошла в Петербурге. Накануне днем, около 13:50, жители одного из домов Красногвардейского района стали свидетелями страшной сцены: несколько человек вынесли из подъезда окровавленное тело, погрузили его в багажник каршерингового автомобиля и уехали. Очевидцы запомнили номер машины и немедленно сообщили о похищении человека и предполагаемом убийстве в полицию.

Троих мужчин и женщину патрули ДПС вместе с полицейскими Красногвардейского РУВД обнаружили в нескольких кварталах от места происшествия. В багажнике автомобиля находился труп мужчины. Позднее удалось установить его личность. Это ранее судимый нигде не работающий 35-летний житель Петербурга.

Четверых подозреваемых, трое мужчин 32, 35 и 45 лет и 30-летнюю женщину, задержали на месте. По их словам, конфликт начался в подъезде. Они заподозрили, что мужчина украл телефон у их подруги, и стали его избивать. Когда мужчина потерял сознание, его погрузили в багажник и отвезли в безлюдное место. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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В багажнике каршерингового автомобиля нашли труп
{{material_128716}}Невероятная по своей дикости история произошла в Петербурге. Накануне днем, около 13:50, жители одного из домов Красногвардейского района стали свидетелями страшной сцены: несколько человек вынесли из подъезда окровавленное тело, погрузили его в багажник каршерингового автомобиля и уехали. Очевидцы запомнили номер машины и немедленно сообщили о похищении человека и предполагаемом убийстве в полицию.Троих мужчин и женщину патрули ДПС вместе с полицейскими Красногвардейского РУВД обнаружили в нескольких кварталах от места происшествия. В багажнике автомобиля находился труп мужчины. Позднее удалось установить его личность. Это ранее судимый нигде не работающий 35-летний житель Петербурга.Четверых подозреваемых, трое мужчин 32, 35 и 45 лет и 30-летнюю женщину, задержали на месте. По их словам, конфликт начался в подъезде. Они заподозрили, что мужчина украл телефон у их подруги, и стали его избивать. Когда мужчина потерял сознание, его погрузили в багажник и отвезли в безлюдное место. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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