В феврале 2024 года УАЗ возглавил список самых дешевых пикапов в России

Ранее мы писали Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России Звание самых доступных новых автомобилей на российском авторынке прочно закрепилось за семейством Lada Granta ... Читать далее

Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения автопроизводителей и назвала пять самых дешевых пикапов на российском рынке по состоянию на февраль 2024 года. Открывает список отечественный УАЗ «Пикап». Базовый автомобиль Base ИКАР 2023 года выпуска с 2,7-литровым мотором (Евро-2) на 150 сил, «механикой» и подключаемым полным приводом стоит от 1 605 000 рублей. В списке штатного оснащения нет ни магнитолы, ни кондиционера. Тот же автомобиль, но 2024 года выпуска, обойдется на 50 000 рублей дороже.

Второе место занимает пикап Sollers ST6, сборку которого наладили на бывшем совместном предприятии с Mazda во Владивостоке. Новинка представляет собой перелицованный китайский пикап JAC T6. Версия с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (Евро-5) мощностью 176 л.с. (290 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» стоит от 2 400 000 рублей. В базе есть две подушки безопасности, мульти-руль, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, боковые зеркала с электрорегулировкой ABS+EBD, ESC, задние парктроники, подогрев передних сидений и стандартные электронные системы безопасности.

Фото: Sollers

Третьим стал Great Wall Poer Kingkong, один из самых продаваемых пикапов на российском рынке. В феврале 2024 года с учетом прямой выгоды в 300 тысяч рублей можно успеть приобрести его за 2 899 000 рублей с бензиновым или дизельным мотором на выбор. Объем двигателя в обоих случаях составляет 2,0 литра, только «дизель» выдает 150 сил, а бензиновый – 190 сил. Коробка передач – 6-ступенчатая «механика».

Фото: Great Wall

Четвертое место досталось еще одному китайскому пикапу JAC T8, который пришел на смену JAC T6. Он доступен в единственной версии Full Extra с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с., работающим в связке с 6-ступенчатой «механикой», полным приводом, двухступенчатой «раздаткой» от Borg Warner и самоблокирующимся дифференциалом Eaton. Цена – от 2 999 000 рублей.

Фото: JAC

Завершает список самых доступных пикапов на российском рынке JAC T8 Pro за 3 049 000 рублей. Покупатели могут выбирать между бензиновой (204 л.с.) и дизельной (139 л.с.) версиями. В обоих случаях компанию мотору составляет безальтернативная 6-ступенчатая «механика». Привод – полный с раздаточной коробкой и понижающей передачей. В списке оснащения: ксеноновые фары, кондиционер, обогрев передних сидений, мульти-руль, две фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, 10,4-дюймовый экран мультимедиа, система кругового обзора и датчики парковки спереди сзади.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах