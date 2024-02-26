В феврале 2024 года УАЗ возглавил список самых дешевых пикапов в России
Второе место занимает пикап Sollers ST6, сборку которого наладили на бывшем совместном предприятии с Mazda во Владивостоке. Новинка представляет собой перелицованный китайский пикап JAC T6. Версия с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (Евро-5) мощностью 176 л.с. (290 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» стоит от 2 400 000 рублей. В базе есть две подушки безопасности, мульти-руль, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, боковые зеркала с электрорегулировкой ABS+EBD, ESC, задние парктроники, подогрев передних сидений и стандартные электронные системы безопасности.
Третьим стал Great Wall Poer Kingkong, один из самых продаваемых пикапов на российском рынке. В феврале 2024 года с учетом прямой выгоды в 300 тысяч рублей можно успеть приобрести его за 2 899 000 рублей с бензиновым или дизельным мотором на выбор. Объем двигателя в обоих случаях составляет 2,0 литра, только «дизель» выдает 150 сил, а бензиновый – 190 сил. Коробка передач – 6-ступенчатая «механика».
Четвертое место досталось еще одному китайскому пикапу JAC T8, который пришел на смену JAC T6. Он доступен в единственной версии Full Extra с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с., работающим в связке с 6-ступенчатой «механикой», полным приводом, двухступенчатой «раздаткой» от Borg Warner и самоблокирующимся дифференциалом Eaton. Цена – от 2 999 000 рублей.
Завершает список самых доступных пикапов на российском рынке JAC T8 Pro за 3 049 000 рублей. Покупатели могут выбирать между бензиновой (204 л.с.) и дизельной (139 л.с.) версиями. В обоих случаях компанию мотору составляет безальтернативная 6-ступенчатая «механика». Привод – полный с раздаточной коробкой и понижающей передачей. В списке оснащения: ксеноновые фары, кондиционер, обогрев передних сидений, мульти-руль, две фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, 10,4-дюймовый экран мультимедиа, система кругового обзора и датчики парковки спереди сзади.
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Автомобили в России продолжают дешеветь вопреки всем прогнозам. В первой половине февраля 2024 года сразу 7 брендов снизили цены на свои модели. Скидка составляет от 140 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
25.12.2023, 10:28
5 самых доступных пикапов в России в декабре 2023 года
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам.Читать далее
-
26.02.2024, 08:43
Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей из-за дефекта топливного насоса Gentherm
Концерн Volkswagen Group объявил о массовом отзыве, который затрагивает 261 тысячу автомобилей Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta и Audi A3, выпущенных с 2015 по 2020 годы. Дефект топливного насоса может привести к утечке и возгоранию.Читать далее
-
26.02.2024, 08:06
BYD заявила о намерении выпускать пожаробезопасные аккумуляторы после трагедии в Нанкине
В конце прошлой недели в китайском городе Нанкин произошел страшный пожар, который унес жизни 15 человек. По предварительным данным возгорание началось на парковке многоэтажного здания, а затем огонь быстро охватил жилые помещения.Читать далее
-
26.02.2024, 07:37
Mercedes-Benz будет выпускать ультра-роскошные автомобили под брендом Mythos
Компания Mercedes-Benz подтвердила озвученные еще два года назад планы создать особый суббренд Mythos, под которым будет выпускать люксовые модели. Они смогут конкурировать с Rolls-Royce и Aston Martin.Читать далее
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