4 марта 2019, 16:51
В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо-Западе
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На Волхонском шоссе в Петербурге открылся новый автосалон Toyota, который принадлежит холдингу «Интер Авто Тим». «Тойота Центр Волхонский» стал самым крупным дилерским центром марки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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В шоуруме можно поближе познакомиться с любой моделью Toyota, продающейся сейчас в России. Прозрачные перегородки сервисной зоны позволят с комфортом наблюдать за своей машиной. Клиентам предлагают выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, страхование, удаленное урегулирование убытков, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota, комфортный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in. А заглянув в Тойота Бутик, посетители смогут подобрать и купить аксессуары из каталогов Toyota.
Президент ООО «Тойота Мотор» г-н Сюдзи Суга по достоинству оценил новый дилерский центр и выразил уверенность, что он обеспечит своим клиентам высочайший уровень обслуживания и гостеприимства. Компания Toyota имеет многолетний позитивный опыт сотрудничества с холдингом «Интер Авто Тим». Начало продуктивного партнерства было положено в 2002 году. Новый автосалон стал четвертым дилерским центром Toyota, принадлежащим «Интер Авто Тим». В Петербурге уже успешно работают «Тойота Центр Парнас», «Тойота Центр Приморский» и «Тойота Центр Автово». Кроме того, в портфеле холдинга есть марка Lexus и автосалон «Лексус Центр Приморский».
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