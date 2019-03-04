4 марта 2019, 16:51

В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо-Западе

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На Волхонском шоссе в Петербурге открылся новый автосалон Toyota, который принадлежит холдингу «Интер Авто Тим». «Тойота Центр Волхонский» стал самым крупным дилерским центром марки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо Западе
В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо Западе
В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо Западе
В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо Западе
В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо Западе
В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо Западе
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«Тойота Центр Волхонский» расположился на территории, площадью 6 гектаров. В просторном шоуруме, площадью без малого 2,5 тыс. квадратных метров, выставлен весь актуальный модельный ряд Toyota. В сервисной зоне установлены 15 слесарных постов и 5 постов для кузовного ремонта. К услугам клиентов весь комплекс сервисных услуг. В августе 2019 года здесь откроется собственная покрасочная камера.

В шоуруме можно поближе познакомиться с любой моделью Toyota, продающейся сейчас в России. Прозрачные перегородки сервисной зоны позволят с комфортом наблюдать за своей машиной. Клиентам предлагают выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, страхование, удаленное урегулирование убытков, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota, комфортный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in. А заглянув в Тойота Бутик, посетители смогут подобрать и купить аксессуары из каталогов Toyota.

Президент ООО «Тойота Мотор» г-н Сюдзи Суга по достоинству оценил новый дилерский центр и выразил уверенность, что он обеспечит своим клиентам высочайший уровень обслуживания и гостеприимства. Компания Toyota имеет многолетний позитивный опыт сотрудничества с холдингом «Интер Авто Тим». Начало продуктивного партнерства было положено в 2002 году. Новый автосалон стал четвертым дилерским центром Toyota, принадлежащим «Интер Авто Тим». В Петербурге уже успешно работают «Тойота Центр Парнас», «Тойота Центр Приморский» и «Тойота Центр Автово». Кроме того, в портфеле холдинга есть марка Lexus и автосалон «Лексус Центр Приморский».

Упоминается автосалон Тойота Центр Автово, Тойота Центр Приморский, Тойота Центр Парнас, Лексус-Приморский, Тойота Центр Волхонский

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В Петербурге открылся самый крупный дилерский центр Toyota на Северо-Западе
{{material_125738}}«Тойота Центр Волхонский» расположился на территории, площадью 6 гектаров. В просторном шоуруме, площадью без малого 2,5 тыс. квадратных метров, выставлен весь актуальный модельный ряд Toyota. В сервисной зоне установлены 15 слесарных постов и 5 постов для кузовного ремонта. К услугам клиентов весь комплекс сервисных услуг. В августе 2019 года здесь откроется собственная покрасочная камера.В шоуруме можно поближе познакомиться с любой моделью Toyota, продающейся сейчас в России. Прозрачные перегородки сервисной зоны позволят с комфортом наблюдать за своей машиной. Клиентам предлагают выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, страхование, удаленное урегулирование убытков, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota, комфортный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in. А заглянув в Тойота Бутик, посетители смогут подобрать и купить аксессуары из каталогов Toyota.Президент ООО «Тойота Мотор» г-н Сюдзи Суга по достоинству оценил новый дилерский центр и выразил уверенность, что он обеспечит своим клиентам высочайший уровень обслуживания и гостеприимства. Компания Toyota имеет многолетний позитивный опыт сотрудничества с холдингом «Интер Авто Тим». Начало продуктивного партнерства было положено в 2002 году. Новый автосалон стал четвертым дилерским центром Toyota, принадлежащим «Интер Авто Тим». В Петербурге уже успешно работают «Тойота Центр Парнас», «Тойота Центр Приморский» и «Тойота Центр Автово». Кроме того, в портфеле холдинга есть марка Lexus и автосалон «Лексус Центр Приморский».
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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