6 марта 2019, 09:17
В России отзывают 4,5 тысячи автомобилей Audi
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Российский офис Audi объявил о начале отзывной кампании, которая затронет шесть моделей: A4, A5, A6, A7, A8 и кроссоверы Q7. Причина – риск утечки топлива из топливной рампы.
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Неисправность заподозрили у шести моделей Audi (A4, A5, A6, A7, A8 и Q7), проданных в период с 2013 по 2018 год. Всего набралось 4 453 автомобиля. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте. Им предложат приехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Проблема устраняется заменой топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы в рамках отзывной акции проведут бесплатно.
В середине января в России отзывали автомобили Audi A4 и A5 2018 года из-за плохо затянутых резьбовых креплений передней оси. Еще ранее под отзыв попали более 14 тысяч автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5, проданных в период с 2012 по 2017 годы. Причиной стало возможное попадание влаги в электронные компоненты, которое могло привести к локальным оплавлениям и поломке дополнительного насоса охлаждающей жидкости.
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