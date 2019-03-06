6 марта 2019, 09:17

В России отзывают 4,5 тысячи автомобилей Audi

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Российский офис Audi объявил о начале отзывной кампании, которая затронет шесть моделей: A4, A5, A6, A7, A8 и кроссоверы Q7. Причина – риск утечки топлива из топливной рампы.
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Российское подразделение Audi объявило об отзыве свыше 7 тысяч автомобилей четырех моделей: A4, А5, А6, Q5 ...
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Некоторые клиенты жаловались на появление в салоне запаха топлива. В результате проведенного расследования удалось установить его источник. Специалисты Audi выяснили, что при определенных обстоятельствах топливная рампа может дать течь (со стороны низкого давления).

Неисправность заподозрили у шести моделей Audi (A4, A5, A6, A7, A8 и Q7), проданных в период с 2013 по 2018 год. Всего набралось 4 453 автомобиля. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте. Им предложат приехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Проблема устраняется заменой топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы в рамках отзывной акции проведут бесплатно.

В середине января в России отзывали автомобили Audi A4 и A5 2018 года из-за плохо затянутых резьбовых креплений передней оси. Еще ранее под отзыв попали более 14 тысяч автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5, проданных в период с 2012 по 2017 годы. Причиной стало возможное попадание влаги в электронные компоненты, которое могло привести к локальным оплавлениям и поломке дополнительного насоса охлаждающей жидкости.


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Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Арсений
Форум Audi A5
G1K1K
мага
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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В России отзывают 4,5 тысячи автомобилей Audi
{{material_125273}}Некоторые клиенты жаловались на появление в салоне запаха топлива. В результате проведенного расследования удалось установить его источник. Специалисты Audi выяснили, что при определенных обстоятельствах топливная рампа может дать течь (со стороны низкого давления).Неисправность заподозрили у шести моделей Audi (A4, A5, A6, A7, A8 и Q7), проданных в период с 2013 по 2018 год. Всего набралось 4 453 автомобиля. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте. Им предложат приехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Проблема устраняется заменой топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы в рамках отзывной акции проведут бесплатно.В середине января в России отзывали автомобили Audi A4 и A5 2018 года из-за плохо затянутых резьбовых креплений передней оси. Еще ранее под отзыв попали более 14 тысяч автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5, проданных в период с 2012 по 2017 годы. Причиной стало возможное попадание влаги в электронные компоненты, которое могло привести к локальным оплавлениям и поломке дополнительного насоса охлаждающей жидкости.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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