25 декабря 2019, 00:32
В России отзывают автомобили Bentley из-за дефекта гидроусилителя руля
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Фото: bentleygoldcoast.com
Российский офис Volkswagen Group, который выступает официальным представителем марки Bentley в нашей стране, объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Bentley Continental. Причина – возможное отсоединение шланга радиатора ГУР от патрубка.
Фото: kolesa.ru
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Дефектные детали заподозрили у семи автомобилей Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, проданных с октября 2016 года по январь 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на ремонт. На всех машинах несоответствующие патрубки заменят деталями требуемого размера. Все работы в рамках акции проведут бесплатно.
В сентябре этого года в сервис пригласили 37 автомобилей Bentley Continental GT, проданных в 2019 году. Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.
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