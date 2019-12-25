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25 декабря 2019, 00:32

В России отзывают автомобили Bentley из-за дефекта гидроусилителя руля

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Фото: bentleygoldcoast.com
Российский офис Volkswagen Group, который выступает официальным представителем марки Bentley в нашей стране, объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Bentley Continental. Причина – возможное отсоединение шланга радиатора ГУР от патрубка.
В России отзывают автомобили Bentley из за дефекта гидроусилителя руля

Фото: kolesa.ru

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Люксовые автомобили крайне редко подпадают под действие отзывных компаний, и причиной обычно служат ошибки в сложном программном обеспечении. На этот раз проблема кроется в «железе». Поставщик отгрузил Bentley Motors детали, предназначенные для узла гидроусилителя, с невыдержанным размерным допуском. В результате, существует вероятность, что у некоторых автомобилей шланг радиатора ГУР может отсоединиться от патрубка.

Дефектные детали заподозрили у семи автомобилей Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, проданных с октября 2016 года по январь 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на ремонт. На всех машинах несоответствующие патрубки заменят деталями требуемого размера. Все работы в рамках акции проведут бесплатно.

В сентябре этого года в сервис пригласили 37 автомобилей Bentley Continental GT, проданных в 2019 году. Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.

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ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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В России отзывают автомобили Bentley из-за дефекта гидроусилителя руля
{{material_127677}}Люксовые автомобили крайне редко подпадают под действие отзывных компаний, и причиной обычно служат ошибки в сложном программном обеспечении. На этот раз проблема кроется в «железе». Поставщик отгрузил Bentley Motors детали, предназначенные для узла гидроусилителя, с невыдержанным размерным допуском. В результате, существует вероятность, что у некоторых автомобилей шланг радиатора ГУР может отсоединиться от патрубка.Дефектные детали заподозрили у семи автомобилей Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, проданных с октября 2016 года по январь 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на ремонт. На всех машинах несоответствующие патрубки заменят деталями требуемого размера. Все работы в рамках акции проведут бесплатно.В сентябре этого года в сервис пригласили 37 автомобилей Bentley Continental GT, проданных в 2019 году. Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.
2019-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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