В России отзывают более 24 тыс. «Нисанов»
Кроссоверы были собраны с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016-го, а компактвены – с 30 августа 2005 года по 22 января 2007-го. Соответствующая информация со списком VIN-номер отзываемых машин размещена на сайте Росстандарта.
По данным ведомства, у «Кашкаев» существует вероятность контакта разъема с ковровым напольным покрытием, из-за чего влага может проникать с коврика в разъем. Это, в свою очередь, может привести к короткому замыканию и коррозии контактов разъема. Одновременно с этим может выйти из строя выключатель электрического стеклоподъемника.
А вот у Note проблема заключается в подушке безопасности. Выявленная возможность наличия неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира.
В ближайшее время дилеры начнут оповещать владельцев потенциально опасных машин о необходимости явиться в сервисный центр для проведения соответствующих работ. Все расходы на ремонт возьмет на себя компания.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Note 1.4 MT
|Год выпуска, с
|2005
|Год выпуска, по
|2008
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5
|Мощность, л.с./ об/мин
|88
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.9
|Загородный цикл
|5.3
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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