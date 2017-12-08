8 декабря 2017, 14:23

В России отзывают более 24 тыс. «Нисанов»

Nissan вынужден отправить на сервис 24 171 автомобиль, проданный на территории России. Речь идет, в частности, о 13 945 кроссоверах Qashqai и 10 226 хэтчбеках Note.
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В России отзывают более 24 тыс. «Нисанов» Nissan Note

Кроссоверы были собраны с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016-го, а компактвены – с 30 августа 2005 года по 22 января 2007-го. Соответствующая информация со списком VIN-номер отзываемых машин размещена на сайте Росстандарта.

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По данным ведомства, у «Кашкаев» существует вероятность контакта разъема с ковровым напольным покрытием, из-за чего влага может проникать с коврика в разъем. Это, в свою очередь, может привести к короткому замыканию и коррозии контактов разъема. Одновременно с этим может выйти из строя выключатель электрического стеклоподъемника.

А вот у Note проблема заключается в подушке безопасности. Выявленная возможность наличия неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира.

В ближайшее время дилеры начнут оповещать владельцев потенциально опасных машин о необходимости явиться в сервисный центр для проведения соответствующих работ. Все расходы на ремонт возьмет на себя компания.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Note 1.4 MT
Год выпуска, с2005
Год выпуска, по2008
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5
Мощность, л.с./ об/мин88
Приводпередний
Городской цикл7.9
Загородный цикл5.3
Топливобензин
Все характеристики
Новости Нисан, Ниссан Ноут, Ноте

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Отзывы по теме
Форум Nissan Note
С какой модели ниссан ноте подходит защита картера на ниссан ноте 1. 5dci ?
Евгений
На фальшивой NOTE
Статью ф топку. Явная заказуха. Этот мальчик машины и близко не видел.
Сергей
Медленно, но верно
В СРАВНЕНИЕ С соулом НЕ ОДИН НЕ ВЯЖЕТСЯ!!!!
соуловод
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В России отзывают более 24 тыс. «Нисанов»
Кроссоверы были собраны с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016-го, а компактвены – с 30 августа 2005 года по 22 января 2007-го. Соответствующая информация со списком VIN-номер отзываемых машин размещена на сайте Росстандарта.{{material_121970}} По данным ведомства, у «Кашкаев» существует вероятность контакта разъема с ковровым напольным покрытием, из-за чего влага может проникать с коврика в разъем. Это, в свою очередь, может привести к короткому замыканию и коррозии контактов разъема. Одновременно с этим может выйти из строя выключатель электрического стеклоподъемника.А вот у Note проблема заключается в подушке безопасности. Выявленная возможность наличия неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира.В ближайшее время дилеры начнут оповещать владельцев потенциально опасных машин о необходимости явиться в сервисный центр для проведения соответствующих работ. Все расходы на ремонт возьмет на себя компания.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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