27 ноября 2019, 17:15
В России отзывают фургоны Mercedes-Benz
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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Sprinter третьего поколения. Причиной стала некорректная работа задних фонарей.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении коммерческих фургонов Sprinter ...Читать далее
Тусклые задние фонари могут спровоцировать на дороге аварийную ситуацию, поэтому в Mercedes-Benz приняли решение провести добровольную сервисную кампанию. В ближайшее время всех владельцев потенциально неисправных фургонов и микроавтобусов Sprinter известят о начале акции и пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Им предложат бесплатно перекодировать программное обеспечение блока управления модулем обработки сигналов. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В нем значится 361 «Спринтер», проданный с февраля по июль 2019 года.
Два месяца назад в России отзывали 4 635 автомобилей Sprinter Classic, проданных в период с августа 2017 года по май 2018 года. У них заподозрили перетертый жгут проводов в моторном отсеке, который мог вызвать различные проблемы с электрикой вплоть до короткого замыкания и пожара.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
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Комментарии пользователей
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ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
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