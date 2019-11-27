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27 ноября 2019, 17:15

В России отзывают фургоны Mercedes-Benz

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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Sprinter третьего поколения. Причиной стала некорректная работа задних фонарей.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении коммерческих фургонов Sprinter ...
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Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что если слишком быстро (в пределах 0,5 секунды) переключить поворотный переключатель освещения из одного положения в другое, то яркость задних фонарей может ощутимо снизится. При самом неблагоприятном развитии событий, задние фонари могут полностью выйти из строя, а на комбинации приборов появится соответствующее сообщение об ошибке.

Тусклые задние фонари могут спровоцировать на дороге аварийную ситуацию, поэтому в Mercedes-Benz приняли решение провести добровольную сервисную кампанию. В ближайшее время всех владельцев потенциально неисправных фургонов и микроавтобусов Sprinter известят о начале акции и пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Им предложат бесплатно перекодировать программное обеспечение блока управления модулем обработки сигналов. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В нем значится 361 «Спринтер», проданный с февраля по июль 2019 года.

Два месяца назад в России отзывали 4 635 автомобилей Sprinter Classic, проданных в период с августа 2017 года по май 2018 года. У них заподозрили перетертый жгут проводов в моторном отсеке, который мог вызвать различные проблемы с электрикой вплоть до короткого замыкания и пожара. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
Александр
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
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В России отзывают фургоны Mercedes-Benz
{{material_127638}}Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что если слишком быстро (в пределах 0,5 секунды) переключить поворотный переключатель освещения из одного положения в другое, то яркость задних фонарей может ощутимо снизится. При самом неблагоприятном развитии событий, задние фонари могут полностью выйти из строя, а на комбинации приборов появится соответствующее сообщение об ошибке.Тусклые задние фонари могут спровоцировать на дороге аварийную ситуацию, поэтому в Mercedes-Benz приняли решение провести добровольную сервисную кампанию. В ближайшее время всех владельцев потенциально неисправных фургонов и микроавтобусов Sprinter известят о начале акции и пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Им предложат бесплатно перекодировать программное обеспечение блока управления модулем обработки сигналов. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В нем значится 361 «Спринтер», проданный с февраля по июль 2019 года.Два месяца назад в России отзывали 4 635 автомобилей Sprinter Classic, проданных в период с августа 2017 года по май 2018 года. У них заподозрили перетертый жгут проводов в моторном отсеке, который мог вызвать различные проблемы с электрикой вплоть до короткого замыкания и пожара. 
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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