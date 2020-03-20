20 марта 2020, 08:42
В России сертифицировали 6-местный Kia Mohave
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Фото: Kia
В открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговый внедорожник Mohave в шестиместном исполнении. Ранее в сертификате значилась только стандартная версия с семью посадочными местами в салоне.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
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В технической части все осталось по-прежнему. Напомним, рамный внедорожник первого поколения выпускается с 2008 года. Автомобиль сохранил полный привод и прежний 3,0-литровый турбодизель, отдача которого в российской версии сейчас составляет 250 л.с. и 549 Нм пикового момента. В паре с двигателем работает восьмиступенчатый «автомат».
Обновленный Mohave компания Kia сертифицировала в России еще в декабре 2019 года. Но тогда в ОТТС значилась лишь его 7-местная модификация. Сейчас документ дополнили вариантом с 6 сидениями – во втором ряду появятся два раздельных капитанских кресла. В Корее рестайлинговый Mohave уже вовсю продается. Сроки появления на российском рынке пока неизвестны. Ожидалось, что продажи стартуют до конца 2020 года. Однако сейчас трудно делать какие-либо прогнозы, с учетом растущего курса доллара. Спрос на Mohave невелик. В прошлом году отечественные дилеры продали менее тысячи экземпляров.
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06.05.2016, 07:26
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Комментарии пользователей
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Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
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