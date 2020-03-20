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20 марта 2020, 08:42

В России сертифицировали 6-местный Kia Mohave

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Фото: Kia
В открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговый внедорожник Mohave в шестиместном исполнении. Ранее в сертификате значилась только стандартная версия с семью посадочными местами в салоне.
В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave

Фото: Kia

В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave

Фото: Kia

В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave

Фото: Kia

В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave

Фото: Kia

В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave

Фото: Kia

В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave

Фото: Kia

В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave
В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave
В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave
В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave
В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave
В России сертифицировали 6 местный Kia Mohave
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Обновленный во второй раз Kia Mohave официально представили осенью 2019 года на автосалоне в Сеуле. Автомобиль получил радикально пересмотренный дизайн в стиле концепт-кара Kia Masterpiece, показанного на полгода ранее. В базе все автомобили имеют светодиодную оптику. Салон также хорошенько освежили. Появилась цифровая приборная панель и новый экран медиасистемы. Специальная шайба на центральном тоннеле рядом с селектором КПП отвечает за выбор из пяти предустановленных ездовых режимов (Комфорт, Эко, Спорт, Песок, Грязь и Снег). Также покупателей порадуют электропривод двери багажника, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сидения и комплекс электронных ассистентов.

В технической части все осталось по-прежнему. Напомним, рамный внедорожник первого поколения выпускается с 2008 года. Автомобиль сохранил полный привод и прежний 3,0-литровый турбодизель, отдача которого в российской версии сейчас составляет 250 л.с. и 549 Нм пикового момента. В паре с двигателем работает восьмиступенчатый «автомат».

Обновленный Mohave компания Kia сертифицировала в России еще в декабре 2019 года. Но тогда в ОТТС значилась лишь его 7-местная модификация. Сейчас документ дополнили вариантом с 6 сидениями – во втором ряду появятся два раздельных капитанских кресла. В Корее рестайлинговый Mohave уже вовсю продается. Сроки появления на российском рынке пока неизвестны. Ожидалось, что продажи стартуют до конца 2020 года. Однако сейчас трудно делать какие-либо прогнозы, с учетом растущего курса доллара. Спрос на Mohave невелик. В прошлом году отечественные дилеры продали менее тысячи экземпляров.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Mohave
Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
Елена Чаадаева
Отзыв о KIA Mohave 2010 года
Классная тачка! Супер!
Mixanya
Kia Mohave 2010 !
Хотелось бы почитать отзывы по этому авто. Неужели ни кто не купил (продается уже 2 месяца) . В этом сегменте я пока не вижу равных ей: по мощности, новизне, комплектации, экономичности, габаритам и цене. (ИМХО) .
ps42
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В России сертифицировали 6-местный Kia Mohave
{{material_128547}}Обновленный во второй раз Kia Mohave официально представили осенью 2019 года на автосалоне в Сеуле. Автомобиль получил радикально пересмотренный дизайн в стиле концепт-кара Kia Masterpiece, показанного на полгода ранее. В базе все автомобили имеют светодиодную оптику. Салон также хорошенько освежили. Появилась цифровая приборная панель и новый экран медиасистемы. Специальная шайба на центральном тоннеле рядом с селектором КПП отвечает за выбор из пяти предустановленных ездовых режимов (Комфорт, Эко, Спорт, Песок, Грязь и Снег). Также покупателей порадуют электропривод двери багажника, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сидения и комплекс электронных ассистентов.В технической части все осталось по-прежнему. Напомним, рамный внедорожник первого поколения выпускается с 2008 года. Автомобиль сохранил полный привод и прежний 3,0-литровый турбодизель, отдача которого в российской версии сейчас составляет 250 л.с. и 549 Нм пикового момента. В паре с двигателем работает восьмиступенчатый «автомат».Обновленный Mohave компания Kia сертифицировала в России еще в декабре 2019 года. Но тогда в ОТТС значилась лишь его 7-местная модификация. Сейчас документ дополнили вариантом с 6 сидениями – во втором ряду появятся два раздельных капитанских кресла. В Корее рестайлинговый Mohave уже вовсю продается. Сроки появления на российском рынке пока неизвестны. Ожидалось, что продажи стартуют до конца 2020 года. Однако сейчас трудно делать какие-либо прогнозы, с учетом растущего курса доллара. Спрос на Mohave невелик. В прошлом году отечественные дилеры продали менее тысячи экземпляров.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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