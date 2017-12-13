13 декабря 2017, 12:05

В России стартовали продажи Foton Auman EST A

Начались продажи седельного тягача Foton Auman EST A. Автомобиль предлагается в 6 комплектациях с колесной формулой 4х2. Стартовая цена составляет от 4 759 000 рублей.
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Флагман приводится в движение 6-цилиндровым 11,8-литровым дизельным двигателем Cummins ISG12 с минимальной базовой мощностью 418 л.с. и крутящим моментом в 2100 Нм. В паре с ним выступает механическая или автоматизированная трансмиссия ZF.

Foton Auman
Помимо ставших обязательными для тягачей данного уровня ABS и ESP, новинка получила систему предотвращения опрокидывания, противобуксовочную систему и функцию электронного распределения тормозных усилий. Также машина может комплектоваться системой слежения за дорожной разметкой.

Автомобиль снаряженной массой 7 620 - 8 040 т и полной, с учетом нагрузки на седло, 18 т снабжен пневматической интеллектуально-регулируемой зависимой задней подвеской с автокоррекцией высоты, и зависимой на полуэллиптических листовых рессорах спереди.

Тормозные механизмы – дисковые на всех колесах, с электронным управлением через головной блок. Технология моторного тормоза Cummins iBrake2 совместно с трансмиссионным гидродинамическим ZF-Intarder обеспечивает максимальную эффективность при торможениях и минимальный износ тормозных колодок и шин.

Кабина с трехступенчатой виброзащитой шириной 2 490 мм и высотой салона 1 980 мм базируется на 4 пневмобаллонах с корректировкой высоты. Помимо водительского, с пневмоподвеской и обогревом, а также пассажирского кресел с регулировками, конструкторы оборудовали 2 полноценных спальных места шириной 910 мм каждое.

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В России стартовали продажи Foton Auman EST A
Флагман приводится в движение 6-цилиндровым 11,8-литровым дизельным двигателем Cummins ISG12 с минимальной базовой мощностью 418 л.с. и крутящим моментом в 2100 Нм. В паре с ним выступает механическая или автоматизированная трансмиссия ZF. {{model_3495}} Помимо ставших обязательными для тягачей данного уровня ABS и ESP, новинка получила систему предотвращения опрокидывания, противобуксовочную систему и функцию электронного распределения тормозных усилий. Также машина может комплектоваться системой слежения за дорожной разметкой.Автомобиль снаряженной массой 7 620 - 8 040 т и полной, с учетом нагрузки на седло, 18 т снабжен пневматической интеллектуально-регулируемой зависимой задней подвеской с автокоррекцией высоты, и зависимой на полуэллиптических листовых рессорах спереди. Тормозные механизмы – дисковые на всех колесах, с электронным управлением через головной блок. Технология моторного тормоза Cummins iBrake2 совместно с трансмиссионным гидродинамическим ZF-Intarder обеспечивает максимальную эффективность при торможениях и минимальный износ тормозных колодок и шин. Кабина с трехступенчатой виброзащитой шириной 2 490 мм и высотой салона 1 980 мм базируется на 4 пневмобаллонах с корректировкой высоты. Помимо водительского, с пневмоподвеской и обогревом, а также пассажирского кресел с регулировками, конструкторы оборудовали 2 полноценных спальных места шириной 910 мм каждое.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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