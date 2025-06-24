Chery Tiggo 7L получил полный привод в России. Сколько он стоит?

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Фото: Chery

Главное отличие новинки – интеллектуальная система полного привода, которая обеспечивает перераспределение момента до 50% на заднюю ось с точностью около 10%. Время отклика системы не превышает 0,1 секунды. Есть шесть предустановленных режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт и 4x4, что делает автомобиль более универсальным как в городе, так и на бездорожье.Визуально полноприводную версию можно опознать лишь по 19-дюймовым литым дискам с красными тормозными суппортами вместо 18-дюймовых. В остальном дизайн и оснащение полностью соответствуют переднеприводной версии. Клиренс остался прежним – 195 мм, а возможность преодоления подъема до 45 градусов говорит о приличных внедорожных способностях для городского кроссовера.

Как и в случае Chery Tiggo 7L с передним приводом, полноприводный кроссовер предложили в трех комплектациях – Active, Prime и Ultra. Стоимость базовой версии без учета скидок составляет 2 880 000 рублей, что на 100 000 рублей дороже кроссовера 2WD. По программе трейд-ин можно сэкономить 100 000 рублей, таким образом, минимальная цена опускается до 2 780 000 рублей. Топовый кроссовер стоит 3 130 000 рублей.

Фото: Chery

Напомним, продажи Chery Tiggo 7L стартовали в России в апреле 2025 года. Это третье обновление – самое серьезное за всю историю 7-ой модели. Заметные изменения произошли в дизайне, а из названия убрали все «лишнее». Теперь место Tiggo 7 Pro Max займет Tiggo 7L. Но литера «L» в названии не говорит о том, что перед нами удлиненная версия (Long). За счет новых бамперов длина машины подросла лишь на 40 мм (до 4553 мм), все остальные параметры остались неизменными.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7L

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