Chery Tiggo 7L получил полный привод в России. Сколько он стоит?
Визуально полноприводную версию можно опознать лишь по 19-дюймовым литым дискам с красными тормозными суппортами вместо 18-дюймовых. В остальном дизайн и оснащение полностью соответствуют переднеприводной версии. Клиренс остался прежним – 195 мм, а возможность преодоления подъема до 45 градусов говорит о приличных внедорожных способностях для городского кроссовера.
Как и в случае Chery Tiggo 7L с передним приводом, полноприводный кроссовер предложили в трех комплектациях – Active, Prime и Ultra. Стоимость базовой версии без учета скидок составляет 2 880 000 рублей, что на 100 000 рублей дороже кроссовера 2WD. По программе трейд-ин можно сэкономить 100 000 рублей, таким образом, минимальная цена опускается до 2 780 000 рублей. Топовый кроссовер стоит 3 130 000 рублей.
Напомним, продажи Chery Tiggo 7L стартовали в России в апреле 2025 года. Это третье обновление – самое серьезное за всю историю 7-ой модели. Заметные изменения произошли в дизайне, а из названия убрали все «лишнее». Теперь место Tiggo 7 Pro Max займет Tiggo 7L. Но литера «L» в названии не говорит о том, что перед нами удлиненная версия (Long). За счет новых бамперов длина машины подросла лишь на 40 мм (до 4553 мм), все остальные параметры остались неизменными.
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-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
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26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
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26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
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