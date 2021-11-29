В списке семи лучших автомобилей года только один «нормальный»
Фото: Peugeot
Фото: Cupra
Фото: Ford
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Renault
Фото: Skoda
В итоговый список вошел Peugeot 308 и электрические Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq. В прошлом году в число финалистов попали только два электрокара – Volkswagen ID 3 и Fiat 500 Electric, а победа досталась японской Toyota Yaris. В этом году у «электричек» есть все шансы забрать Гран-при.
Премия ECOTY присуждается с 1964 года и является одной из самых престижных и желанных наград в автомобильном мире. В этом году в жюри вошел 61 автомобильный журналист из 23 стран. Россию представляют Вадим Овсянкин из «Ведомостей» и журналист «Авторевю» Сергей Знаемский.
Подходящие автомобили должны быть новыми моделями и быть доступными как минимум в пяти европейских странах до конца 2021 года. Следующий этап голосования состоится в после Нового года. Победитель будет объявлен в Женеве в понедельник, 28 февраля.
- 1 290 000 РRenault Megane 2018 в Москве
- 749 000 РPeugeot 308 2009 в Москве
- 1 397 000 РRenault Megane 2018 в Москве
- 1 290 000 РRenault Megane 2017 в Москве
- 480 000 РPeugeot 308 2008 в Москве
- 1 270 000 РRenault Megane 2017 в Москве
- 700 000 РPeugeot 308 2012 в Москве
- 420 000 РPeugeot 308 2008 в Москве
- 750 000 РPeugeot 308 2012 в Москве
- 405 000 РRenault Megane 2008 в Москве
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