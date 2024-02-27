В страшном ДТП в Воронежской области погибли все пассажиры «восьмерки»
От страшного удара отечественную легковушку смяло как консервную банку. Водитель и оба его пассажира, мужчины в возрасте 62 и 27 лет, погибли на месте происшествия до прибытия медиков. Повреждения получил и тягач DAF. О состоянии водителя не сообщается. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают личности погибших, все обстоятельства и причины произошедшего.
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12.10.2019, 14:20
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Без малого 50 лет назад с конвейера Волжского автозавода сошли первые легковые автомобили, которые со временем стали по-настоящему народными. На сегодняшний день предприятие выпустило более 20 млн машин. Расскажем о наиболее массовых моделях.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
28.08.2023, 21:57
3 вопиющих истории о нагло скрученном пробеге
По данным экспертов, каждый третий автомобиль в России хотя бы раз подвергался манипуляциям с одометром. Иногда разница между реальным пробегом и номинальным может превышать 1 млн километров.Читать далее
-
19.09.2022, 09:25
Видео и подробности жуткого ДТП в Подмосковье: пьяный на «Гелике» удирал по встречке
Воскресным вечером, 18 сентября, на трассе в Московской области произошла массовая авария, виновником которой стал неадекватный водитель внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Очевидцы рассказали шокирующие подробности.Читать далее
-
05.03.2022, 12:56
3 малоизвестные модели ВАЗ с необычными двигателями
Далеко не все автолюбители знают, что в истории Волжского автозавода были модели не только с классическими атмосферными «четверками» под капотом. Во времена СССР инженеры пробовали оснастить ВАЗы дизельными, роторными и даже электрическими двигателями.Читать далее
-
22.07.2021, 17:46
Азовский гонщик Ахмед, который удирал от ДПС и устроил драку в отделе, поделился своей версией событий
Вечером по улицам города Азова Ростовской области патруль ДПС гнался за автомобилем ВАЗ-21083, водитель которого проигнорировал требование инспектора об остановке. Погоня закончилась через несколько минут, но водитель не смирился с задержанием и после устроил в отделении полиции драку. В телефонном интервью журналистам, он пожаловался на череду неудач.Читать далее
-
12.10.2019, 14:20
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Без малого 50 лет назад с конвейера Волжского автозавода сошли первые легковые автомобили, которые со временем стали по-настоящему народными. На сегодняшний день предприятие выпустило более 20 млн машин. Расскажем о наиболее массовых моделях.Читать далее
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