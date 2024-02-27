В страшном ДТП в Воронежской области погибли все пассажиры «восьмерки»

22.07.2021, 17:46

Азовский гонщик Ахмед, который удирал от ДПС и устроил драку в отделе, поделился своей версией событий

Вечером по улицам города Азова Ростовской области патруль ДПС гнался за автомобилем ВАЗ-21083, водитель которого проигнорировал требование инспектора об остановке. Погоня закончилась через несколько минут, но водитель не смирился с задержанием и после устроил в отделении полиции драку. В телефонном интервью журналистам, он пожаловался на череду неудач.Читать далее