В Великобритании продают последнюю новую «Ниву»: сколько она стоит?

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Последняя оставшаяся на складе в Лондоне Lada Niva Legend с символическим пробегом в 30 километров стоит чуть более 22 тысяч фунтов стерлингов или порядка 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. На автомобиль предоставляется двухлетняя гарантия. АвтоВАЗ официально прекратил экспорт автомобилей Lada в Великобританию еще в 2020 году, с тех пор машины возили в частном порядке.

Британский импортер сообщает, что в настоящее время поставки приостановлены, но проблем с запчастями пока нет. Все необходимые клиентам комплектующие обещают доставить со склада в Эстонии в течение двух недель.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р )

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