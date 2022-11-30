В Великобритании продают последнюю новую «Ниву»: сколько она стоит?
Британский импортер сообщает, что в настоящее время поставки приостановлены, но проблем с запчастями пока нет. Все необходимые клиентам комплектующие обещают доставить со склада в Эстонии в течение двух недель.
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25.11.2022, 15:05
У дилеров появилась еще одна версия Lada Niva Legend
АвтоВАЗ расширил ассортимент упрощенных комплектаций для классических внедорожников Lada Niva Legend. В салоны российских дилеров начали поступать автомобили в исполнении Urban.Читать далее
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12.10.2022, 17:44
В Германии наладили параллельный импорт Lada Niva из России
Пока российские дилеры пытаются наладить поставки европейских иномарок по параллельному импорту, схожие усилия предпринимают и их немецкие коллеги. Санкции ударили по авторитейлу по обе стороны занавеса.Читать далее
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11.10.2022, 14:45
Комплектации Lada Niva дополнили опциями комфорта: цены
АвтоВАЗ сообщил об изменениях в комплектациях автомобилей семейства Lada Niva. Первые внедорожники Niva Legend и Niva Travel с расширенным оснащением сошли с конвейера в начале октября 2022 года.Читать далее
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07.10.2022, 09:56
АвтоВАЗ собирает некомплектные автомобили
В апреле и мае 2022 года АвтоВАЗ был вынужден остановить все конвейеры из-за перебоев в поставках комплектующих. Сейчас ситуация существенно улучшилась, но трудности с логистикой еще сохраняются.Читать далее
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06.10.2022, 21:41
ТОП-5 самых популярных кроссоверов 2022 года в России
Введение санкций, сложности с логистикой и уход из России некоторых брендов не могли не наложить отпечаток на выбор покупателей и статистику продаж. Признанный бестселлер сегмента SUV в 2022 году уступил свою корону.Читать далее
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04.10.2022, 15:39
Lada отчиталась об очередном месяце рекордных продаж
В сентябре 2022 года российские дилеры реализовали более 20 тысяч новых автомобилей Lada. Год к году продажи выросли сразу на 20%, а по сравнению с августом 2022-го – на 14%.Читать далее
-
25.11.2022, 15:05
У дилеров появилась еще одна версия Lada Niva Legend
АвтоВАЗ расширил ассортимент упрощенных комплектаций для классических внедорожников Lada Niva Legend. В салоны российских дилеров начали поступать автомобили в исполнении Urban.Читать далее
-
12.10.2022, 17:44
В Германии наладили параллельный импорт Lada Niva из России
Пока российские дилеры пытаются наладить поставки европейских иномарок по параллельному импорту, схожие усилия предпринимают и их немецкие коллеги. Санкции ударили по авторитейлу по обе стороны занавеса.Читать далее
-
11.10.2022, 14:45
Комплектации Lada Niva дополнили опциями комфорта: цены
АвтоВАЗ сообщил об изменениях в комплектациях автомобилей семейства Lada Niva. Первые внедорожники Niva Legend и Niva Travel с расширенным оснащением сошли с конвейера в начале октября 2022 года.Читать далее
-
07.10.2022, 09:56
АвтоВАЗ собирает некомплектные автомобили
В апреле и мае 2022 года АвтоВАЗ был вынужден остановить все конвейеры из-за перебоев в поставках комплектующих. Сейчас ситуация существенно улучшилась, но трудности с логистикой еще сохраняются.Читать далее
-
06.10.2022, 21:41
ТОП-5 самых популярных кроссоверов 2022 года в России
Введение санкций, сложности с логистикой и уход из России некоторых брендов не могли не наложить отпечаток на выбор покупателей и статистику продаж. Признанный бестселлер сегмента SUV в 2022 году уступил свою корону.Читать далее
-
04.10.2022, 15:39
Lada отчиталась об очередном месяце рекордных продаж
В сентябре 2022 года российские дилеры реализовали более 20 тысяч новых автомобилей Lada. Год к году продажи выросли сразу на 20%, а по сравнению с августом 2022-го – на 14%.Читать далее
- 921 000 РВАЗ (Lada) Niva Legend 2022 в Москве
- 1 117 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 1 217 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 831 826 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 829 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2016 в Москве
- 379 999 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2013 в Москве
- 955 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 905 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 1 099 000 РВАЗ (Lada) Niva Legend 2022 в Москве
- 1 078 000 РВАЗ (Lada) Niva Legend 2021 в Москве
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