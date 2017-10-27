27 октября 2017, 14:18
Видео недели: Bloodhound SSC поехал!
Первое испытание сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC совершилось. Автомобиль со 135000-сильным двигателем от истребителя Eurofighter Typhoon смог разогнаться до 322 км/ч за 8 секунд.
Испытания проводили на взлетно-посадочной полосе аэропорта в британском Корнуолле. Управлял гиперкаром Энди Грин, британский пилот, который первым превысил скорость звука на автомобиле.
Дальнейшие испытания машины пройдут в 2018 году на 18-километровом участке дороги в южноафриканской пустыне Хаскин Пан. Ожидается, что специалисты смогут разогнать машину до 966 км/ч. Кроме того, через 3 года на Bloodhound SSC установят дополнительные реактивные двигатели, чтобы достичь разгона до 1609 км/ч.
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