Виновником смертельного ДТП в Ленобласти полиция считает таксиста. Он задержан
За рулем Skoda Rapid находился 27-летний таксист, гражданин Киргизии, зарегистрированный в Мурино. За минувший год его дважды привлекали к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за непредоставление преимущества. По версии следствия, именно он стал виновником аварии и на этот раз. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Таксист задержан и находится под стражей.
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21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
13.02.2024, 12:04
Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества
С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских марок серьезно сократился. Зато китайские бренды активно осваивают отечественный авторынок.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
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