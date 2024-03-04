Виновником смертельного ДТП в Ленобласти полиция считает таксиста. Он задержан

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около часа дня на 9-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье («Дорога жизни»). На регулируемом перекрестке автомобиль таксист пытался развернуться, но не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении на зеленый свет Kia Sorento. От удара внедорожник врезался в ограждение и перевернулся. Водитель, 34-летний мужчина, погиб на месте, сообщает издание GazetaSpb

За рулем Skoda Rapid находился 27-летний таксист, гражданин Киргизии, зарегистрированный в Мурино. За минувший год его дважды привлекали к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за непредоставление преимущества. По версии следствия, именно он стал виновником аварии и на этот раз. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Таксист задержан и находится под стражей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Упомянутые модели: KIA Sorento (от 2 419 900 Р ) , Skoda Rapid (от 1 051 000 Р )

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