В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями
Кроме того, мигрантам запретили работать и в других отраслях: заниматься сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, обрабатывающим производством, строительством, оптовой и розничной торговлей, работать в гостиницах и на предприятиях общепита, в сфере недвижимости. В перечень также вошли отдельные виды экономической деятельности, связанные с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, пишет ТАСС.
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28.02.2024, 15:27
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Отсутствие действующего полиса ОСАГО грозит водителю административным протоколом по статье 12.37 КоАП РФ и штрафом в размере 800 рублей, который в течение первых 20 дней можно оплатить с 50-процентной скидкой. Но бывают ситуации, когда водителю предъявляют обвинение по уголовной статье с крупным штрафом.Читать далее
-
29.02.2024, 00:16
Dongfeng отзывает в России более 200 грузовиков. Что с ними не так?
Российский офис компании Dongfeng объявил о начале сервисной акции, затрагивающей свыше двух сотен грузовых автомобилей, проданных в нашей стране, начиная с ноября 2022 года.Читать далее
-
29.02.2024, 00:10
Илон Маск пообещал, что новая Tesla сможет разогнаться до «сотни» меньше, чем за 1 секунду
Вслед за долгожданным запуском пикапа Tesla Cybertruck, американский производитель электрокаров сосредоточился на разработке новой модели – второго поколения Tesla Roadster. Спорткар обещает поразить невероятными характеристиками.Читать далее
-
28.02.2024, 18:12
Бывший мэр Иркутска не увидел нарушений в своем дрифте на лимузине по льду Байкала. Увидели в ГИБДД
Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов взорвал соцсети эпичным дрифтом на белоснежном лимузине по льду Байкала. Но сам он не видит поводов для хэйта: законно ехал по переправе, а лимузин старый и «стоит копейки».Читать далее
-
28.02.2024, 18:02
Aston Martin минимум на год отложил выпуск новой модели
Британский производитель люксовых спортивных автомобилей Aston Martin отказался от планов выпустить свой первый электрокар в 2025 году. Инвестиции в мощности превышают потенциальный спрос.Читать далее
-
28.02.2024, 16:53
Петербургские пенсионеры могут воспользоваться льготным проездным
Петербургские депутаты из фракции «Справедливая Россия – За правду» выступили с предложением установить бесплатный проезд для пенсионеров в городском транспорте. Профильный вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков напомнил парламентариям о действующих мерах соцподдержки.Читать далее
-
28.02.2024, 15:27
В ГИБДД объяснили, когда за проблемы с ОСАГО могут оштрафовать на 80 тысяч рублей
Отсутствие действующего полиса ОСАГО грозит водителю административным протоколом по статье 12.37 КоАП РФ и штрафом в размере 800 рублей, который в течение первых 20 дней можно оплатить с 50-процентной скидкой. Но бывают ситуации, когда водителю предъявляют обвинение по уголовной статье с крупным штрафом.Читать далее
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