В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями

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Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Запрет будет действовать весь 2024 год. Работодателям дали три месяца, чтобы привести кадровый состав своих компаний в соответствии с новыми требованиями.

Кроме того, мигрантам запретили работать и в других отраслях: заниматься сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, обрабатывающим производством, строительством, оптовой и розничной торговлей, работать в гостиницах и на предприятиях общепита, в сфере недвижимости. В перечень также вошли отдельные виды экономической деятельности, связанные с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, пишет ТАСС.

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