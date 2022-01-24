Владелец уничтоженного бетонной плитой Nissan X-Trail больше года не может добиться правды: ему выплатили только 10 000 рублей за моральный вред
Фото: РИА Новости
В отношении директора управляющей компании «Нимир» сразу же возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В итоге, его оштрафовали на 25 тысяч рублей, а Александру выплатили 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Сумма же материального ущерба (в ценах 2020 года) составила 600 тысяч рублей, но и этих денег никто платить не спешит.
По версии следствия, причиной падения плиты, закрывавшей на крыше вентиляционную шахту, стали прикрепленные у ней кабельные линии интернет-провайдеров. Из-за обледенения проводов и сильного ветра боковые стены шахты сложились, а плита сместилась и упала на автомобиль. Управляющая компания виновной себя не признает, винит провайдеров и ждет судебного решения, пишут Новости. Владивосток. Суды загружены, прошло только предварительное слушание, а дата первого заседания по существу ещё не назначена.
- 1 760 000 РNissan X-Trail 2017 в Москве
- 1 490 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 1 860 000 РNissan X-Trail 2018 в Москве
- 910 000 РNissan X-Trail 2008 в Москве
- 1 290 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 1 240 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 1 280 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 1 390 000 РNissan X-Trail 2013 в Москве
- 2 450 000 РNissan X-Trail 2018 в Москве
- 825 000 РNissan X-Trail 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий