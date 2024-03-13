В Россию привезли партию китайских Nissan X-Trail. У них есть интересная особенность

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Покупателям планируют предложить кроссоверы Nissan X-Trail, собранные в Китае на совместном предприятии Dongfeng Nissan. Интересная особенность автомобилей заключается в малознакомой российским автомобилистам 1,5-литровой «турботройке», с которой умудрились снять 204 лошадиные силы. Как выяснили журналисты Quto.ru , мотор отличается переменной степенью сжатия, которая может варьироваться от 8:1 до 14:1, попутно меняя рабочий объем (от 1497 до 1477 кубических сантиметров). Трансмиссия: фирменный цепной вариатор Xtronic и автоматически подключаемый полный привод.

Автосалон оценил китайский Nissan X-Trail в 4 150 000 рублей. Другие продавцы обычно просят за аналогичные машины на 300 000 – 400 000 рублей больше. Теоретически кроссовер может заменить россиянам «серые» Geely Monjaro, продажи которых вскоре станут единичными.

Фото: Nissan

Кроме того, российским автолюбителям планируют предложить китайские седаны Nissan Sylphy (Sentra), которые можно рассматривать как замену Hyundai Elantra, Kia Cerato или Skoda Octavia. Габаритная длина модели составляет4641 мм, а колесная база – 2712 мм. В Россию привезут гибридную версию с тяговым электромотором.

Упомянутые модели: Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р )

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