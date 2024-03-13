В Россию привезли партию китайских Nissan X-Trail. У них есть интересная особенность
Фото: Nissan
Автосалон оценил китайский Nissan X-Trail в 4 150 000 рублей. Другие продавцы обычно просят за аналогичные машины на 300 000 – 400 000 рублей больше. Теоретически кроссовер может заменить россиянам «серые» Geely Monjaro, продажи которых вскоре станут единичными.
Кроме того, российским автолюбителям планируют предложить китайские седаны Nissan Sylphy (Sentra), которые можно рассматривать как замену Hyundai Elantra, Kia Cerato или Skoda Octavia. Габаритная длина модели составляет4641 мм, а колесная база – 2712 мм. В Россию привезут гибридную версию с тяговым электромотором.
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12.05.2023, 12:01
В лобовом ДТП под Петербургом погибла женщина
Трагедия произошла накануне, вечером 11 мая на автодороге Песочное – Киссолово. Водитель Nissan X-Trail грубо нарушил правила, пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Colt.Читать далее
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04.04.2023, 11:26
В Воронеже мужик упал с 19-го этажа на припаркованный Nissan и выжил
40-летний житель Воронежа может смело отмечать второй день рождения. Он выпал с 19-го этажа жилого дома, приземлился на кроссовер Nissan X-Trail и отделался лишь парой царапин. В машине скорой по дороге в больницу пел медикам песни.Читать далее
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Тест шин Cordiant Gravity: дольше ездим, больше экономим
Балы, красавицы, лакеи, юнкера... Увы, сегодня многим не до пафоса. Если еще год назад владельцы лакированных иномарок откровенно «гусарили», необоснованно выбирая для своих «тачанок» самые дорогие шины, то нынче приоритеты у людей иные – пусть это будут менее элитные колеса, но обязательно с хорошей ходимостью. Читать далее
-
01.03.2023, 00:11
На каких автомобилях ездят москвичи: названы самые распространенные модели
По состоянию на 1 января 2023 года в Москве было зарегистрировано 3,85 млн легковых автомобилей. Специалисты «Автостат Инфо» проанализировали качественный состав столичного автопарка и назвали самые популярные марки и модели.Читать далее
-
16.02.2023, 08:15
Женщины выбирают лучший автомобиль года: кто вышел в финал?
Итоги международного конкурса «Женский автомобиль года» (WWCOTY) по традиции подведут 8 марта. А пока авторитетное жюри, состоящее из 63 автомобильных журналисток из 45 стран мира, назвало имена победителей в каждой из шести специальных номинаций.Читать далее
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