Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
Фото: t.me/krd_tipich_ru
По предварительной информации, в аварии обошлось без жертв. Сейчас сотрудники компании «Россети Кубань» ремонтируют поврежденную линию электропередач. Оставшиеся без света дома подключили к резервной ветке.
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18.08.2022, 11:40
В России пересчитали все китайские автомобили: их уже немало
Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали качественный состав отечественного парка легковых автомобилей и выяснили, сколько машин китайских брендов ездят по дорогам нашей страны.Читать далее
-
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В середине июня дилеры Lada начали продавать «антикризисную» версию семейства Lada Granta без подушек безопасности и ряда электронных систем. Стоит базовый автомобиль 678 тысяч рублей. Интересно, что предлагают за те же деньги на вторичном рынке.Читать далее
-
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Ковид вновь ударил по Китаю: падение автопроизводства достигло 75%
Согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей, апрельское производство автомобилей в стране достигло чуть ли не дна. Только в шанхайском автокластере о значительных убытках завили сразу несколько именитых компаний. Читать далее
-
09.07.2017, 22:46
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