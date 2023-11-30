Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани

25.08.2023, 13:24

В России пересчитали все китайские автомобили: сколько их?

Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные о регистрации легковых автомобилей и выяснили, что по состоянию на 1 июля 2023 года в России насчитывалось более миллиона машин китайских марок.Читать далее