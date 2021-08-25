Внедорожник Toyota заехал на дот времен войны и отправил фото в соцсети. Полиция уже работает
Об этом проинформировала Жанна Марголина, начальник пресс-службы УМВД России по городу Севастополю.
Как нынче водится, свой «подвиг» владелец дорогой иномарки запечатлел «на века», опубликовав его в социальных сетях. Данная публикация вызвала неоднозначный резонанс среди жителей полуострова. «А потом спрашивают, почему мы приезжих не любим», - пишет Zuchka_lulu. «Не удивлюсь, если у него на заднем лобовом будет наклейка: «Помню и горжусь», - комментирует ruslanfajzulaev51937. «Московские номера - тогда всё понятно», - таково мнение cnfcbr7. «Одно слово – нелюдь», - гневается barssoff.
«Очередной «сверхразум» осквернил наш памятник. Если вы приезжаете в гости, ведите себя прилично. Дот 18-й береговой батареи вблизи Фиолента осквернён. Как вообще можно додуматься и заехать машиной на памятник? Командный пункт 623-й береговой батареи — памятник боевой славы, расположенный в Севастополе», — написал автор поста в паблике «ЧП Крым» в Instagram.
«МВД России по Балаклавскому району проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила Жанна Марголина. «В чём проверка? Номер на фото есть, человек с машиной тоже есть», - недоумевает svetlaya3.
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