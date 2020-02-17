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17 февраля 2020, 00:29

Volkswagen поделился подробностями о Jetta для России

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Компания Volkswagen раскрыла новые подробности о Jetta седьмого поколения. Продажи должны начаться во втором квартале 2020 года. Покупателям предложат выбор из двух моторов и трех уровней оснащения.
Volkswagen поделился подробностями о Jetta для России

 

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Для нового седана Volkswagen Jetta подготовили три комплектации: Origin, Respect, Status. Подробный состав каждой из них обещают опубликовать ближе к началу продаж. Но уже известно, что в список доступного оснащения войдет цифровая приборная панель Active Info Display, атмосферная подсветка с возможностью выбора одного из 10 цветов, медиасистема со встроенным навигатором Discover Media и 8-дюймовым сенсорным экраном, а также обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система экстренного автоматического торможения.

Седан нового поколения построен на модульной платформе MQB. Российские клиенты смогут выбирать между 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Старший» работает только в паре с автоматической коробкой передач, 110-сильный двигатель – с «механикой» на 5 ступеней или с 6-диапазонным «автоматом».

Автомобили для России на первом этапе будут поставлять с завода Volkswagen в Мексике. Со временем сборку могут локализовать в нашей стране. Все будет зависеть от спроса. Продажи должны начаться во втором квартале 2020 года.


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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
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Alex11125
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Volkswagen поделился подробностями о Jetta для России
{{material_128923}}Для нового седана Volkswagen Jetta подготовили три комплектации: Origin, Respect, Status. Подробный состав каждой из них обещают опубликовать ближе к началу продаж. Но уже известно, что в список доступного оснащения войдет цифровая приборная панель Active Info Display, атмосферная подсветка с возможностью выбора одного из 10 цветов, медиасистема со встроенным навигатором Discover Media и 8-дюймовым сенсорным экраном, а также обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система экстренного автоматического торможения.Седан нового поколения построен на модульной платформе MQB. Российские клиенты смогут выбирать между 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Старший» работает только в паре с автоматической коробкой передач, 110-сильный двигатель – с «механикой» на 5 ступеней или с 6-диапазонным «автоматом».Автомобили для России на первом этапе будут поставлять с завода Volkswagen в Мексике. Со временем сборку могут локализовать в нашей стране. Все будет зависеть от спроса. Продажи должны начаться во втором квартале 2020 года.
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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