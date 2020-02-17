17 февраля 2020, 00:29
Volkswagen поделился подробностями о Jetta для России
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Компания Volkswagen раскрыла новые подробности о Jetta седьмого поколения. Продажи должны начаться во втором квартале 2020 года. Покупателям предложат выбор из двух моторов и трех уровней оснащения.
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Седан нового поколения построен на модульной платформе MQB. Российские клиенты смогут выбирать между 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Старший» работает только в паре с автоматической коробкой передач, 110-сильный двигатель – с «механикой» на 5 ступеней или с 6-диапазонным «автоматом».
Автомобили для России на первом этапе будут поставлять с завода Volkswagen в Мексике. Со временем сборку могут локализовать в нашей стране. Все будет зависеть от спроса. Продажи должны начаться во втором квартале 2020 года.
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