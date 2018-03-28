28 марта 2018, 13:29

Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport

Семиместный кроссовер Atlas, продающийся в России под именем Teramont, получил 5-местную спортивную версию Cross Sport. На автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen показал прототип новой модели, серийная версия будет мало от него отличаться. Производство запустят в начале 2019 года в США.
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  Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport Volkswagen Teramont Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport Volkswagen Teramont Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport Volkswagen Teramont Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport Volkswagen Teramont Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport
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В основе Atlas Cross Sport лежит та же модульная платформа MQB. Размер колесной базы новинки такой же, как у 7-местной модификации (2 980 мм), но его общая длина оказалась на 19 см меньше (4 847 мм). Благодаря коротким свесам, широким колесным аркам, обилию хрома и спойлеру, кроссовер выглядит спортивно и динамично. Atlas Cross Sport получил полностью светодиодную оптику, широкую радиаторную решетку и 22-дюймовые колесные диски. В салоне мы видим цифровую панель приборов, большой 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа и спортивные сидения. Новый кроссовер займет место между Tiguan и 7-местным Atlas.

Volkswagen Teramont
Выпускается с 2018 г.
Новый от 2 799 000 до 3 779 000 Р
Atlas Cross Sport оснастили гибридной силовой установкой. Она состоит из 3,6-литровой бензиной «шестерки» (276 л.с.), литий-ионного аккумулятора емкостью 18 кВт-ч и двух электромоторов – по одному на передней (54 л.с.) и задней оси (114 л.с.). Суммарная мощность гибридной установки составляет 355 л.с. С ней кроссовер набирает первую «сотню» за 5,4 секунды. Исключительно на электротяге автомобиль может преодолеть до 40 километров. 

Настройки предусматривают 5 режимов движения. В режиме E-Mode автомобиль едет только за счет электромотора на задней оси и аккумуляторной батареи. В гибридном режиме выбор источника питания происходит автоматически. Режим GTE активирует спортивные настройки. Режим Off-Road подключает оба электромотора и полный привод. Battery Hold / Charge – это режим восполнения аккумуляторов.

Производство Atlas Cross Sport наладят на заводе Volkswagen в городе Чаттануга (штат Теннисси, США). Здесь уже выпускают 7-местную версию Atlas, а также седан Passat. Продажи начнутся в середине 2019 года. Основным конкурентом кроссовера представители Volkswagen называют BMW X6.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Терамонт
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Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport
В основе Atlas Cross Sport лежит та же модульная платформа MQB. Размер колесной базы новинки такой же, как у 7-местной модификации (2 980 мм), но его общая длина оказалась на 19 см меньше (4 847 мм). Благодаря коротким свесам, широким колесным аркам, обилию хрома и спойлеру, кроссовер выглядит спортивно и динамично. Atlas Cross Sport получил полностью светодиодную оптику, широкую радиаторную решетку и 22-дюймовые колесные диски. В салоне мы видим цифровую панель приборов, большой 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа и спортивные сидения. Новый кроссовер займет место между Tiguan и 7-местным Atlas.{{model_6323}}Atlas Cross Sport оснастили гибридной силовой установкой. Она состоит из 3,6-литровой бензиной «шестерки» (276 л.с.), литий-ионного аккумулятора емкостью 18 кВт-ч и двух электромоторов – по одному на передней (54 л.с.) и задней оси (114 л.с.). Суммарная мощность гибридной установки составляет 355 л.с. С ней кроссовер набирает первую «сотню» за 5,4 секунды. Исключительно на электротяге автомобиль может преодолеть до 40 километров. Настройки предусматривают 5 режимов движения. В режиме E-Mode автомобиль едет только за счет электромотора на задней оси и аккумуляторной батареи. В гибридном режиме выбор источника питания происходит автоматически. Режим GTE активирует спортивные настройки. Режим Off-Road подключает оба электромотора и полный привод. Battery Hold / Charge – это режим восполнения аккумуляторов.Производство Atlas Cross Sport наладят на заводе Volkswagen в городе Чаттануга (штат Теннисси, США). Здесь уже выпускают 7-местную версию Atlas, а также седан Passat. Продажи начнутся в середине 2019 года. Основным конкурентом кроссовера представители Volkswagen называют BMW X6.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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