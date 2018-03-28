28 марта 2018, 13:29
Volkswagen представил прототип нового кроссовера Atlas Cross Sport
Семиместный кроссовер Atlas, продающийся в России под именем Teramont, получил 5-местную спортивную версию Cross Sport. На автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen показал прототип новой модели, серийная версия будет мало от него отличаться. Производство запустят в начале 2019 года в США.
В основе Atlas Cross Sport лежит та же модульная платформа MQB. Размер колесной базы новинки такой же, как у 7-местной модификации (2 980 мм), но его общая длина оказалась на 19 см меньше (4 847 мм). Благодаря коротким свесам, широким колесным аркам, обилию хрома и спойлеру, кроссовер выглядит спортивно и динамично. Atlas Cross Sport получил полностью светодиодную оптику, широкую радиаторную решетку и 22-дюймовые колесные диски. В салоне мы видим цифровую панель приборов, большой 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа и спортивные сидения. Новый кроссовер займет место между Tiguan и 7-местным Atlas.
Volkswagen Teramont
Выпускается с 2018 г.
Новый от 2 799 000 до 3 779 000 Р
Настройки предусматривают 5 режимов движения. В режиме E-Mode автомобиль едет только за счет электромотора на задней оси и аккумуляторной батареи. В гибридном режиме выбор источника питания происходит автоматически. Режим GTE активирует спортивные настройки. Режим Off-Road подключает оба электромотора и полный привод. Battery Hold / Charge – это режим восполнения аккумуляторов.
Производство Atlas Cross Sport наладят на заводе Volkswagen в городе Чаттануга (штат Теннисси, США). Здесь уже выпускают 7-местную версию Atlas, а также седан Passat. Продажи начнутся в середине 2019 года. Основным конкурентом кроссовера представители Volkswagen называют BMW X6.
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: игорь Возможно клапан ЕГР не открывается до конца
| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
| Кому: андрей Для начала давайте определимся с кнопками на панели рядом со спидометром и тахометром. Та, которая ближе к спидометру будет 1, к тахометру 2. Последовательность действий для сброса интервала: 1. заглушить машину. 2. нажать и держать 1. 3. включить зажигание 4. теперь отключить ...
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное