21 июня 2018, 09:06
Volvo S60 представлен официально
Компания Volvo представила седан S60 нового поколения. Премьера прошла на специальном мероприятии, организованном на новом заводе марки в Чарлстоне (Южная Каролина, США). Выпуск модели наладят именно здесь.
Габаритные размеры новинки: длина – 4 761 мм, ширина – 2 040 мм, высота – 1 431 мм, размер колесной базы - 2 872 мм. Объем багажника - 442 литра, а при сложенных сидениях второго ряда возрастает до 1 680 литров.
Седан Volvo S60 построен на модульной архитектуре SPA, поэтому автомобиль получил основные системы безопасности, которые компания устанавливает на «старшие» модели 90-й серии. Это позволяет седану подтвердить репутацию одного из самых безопасных автомобилей в мире. В список стандартного оснащения входит система City Safety, которая распознает пешеходов и велосипедистов на дороге и в состоянии вовремя применить систему автоматического экстренного торможения.
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Продажи нового Volvo S60 начнутся в четвертом квартале 2018 года. Цена базовой версии в США составит минимум 36 000 долларов. Кроме того, автомобиль будет доступен по сервису подписки Care by Volvo, когда водитель вносит лишь ежемесячную «абонентскую» плату. В нее, помимо непосредственно арендной платы за пользование автомобилем, уже включены все налоги и страховки. Единственные дополнительные расходы – это заправка.
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