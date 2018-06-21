21 июня 2018, 09:06

Volvo S60 представлен официально

Компания Volvo представила седан S60 нового поколения. Премьера прошла на специальном мероприятии, организованном на новом заводе марки в Чарлстоне (Южная Каролина, США). Выпуск модели наладят именно здесь.
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  Volvo S60 представлен официально Volvo S60 Volvo S60 представлен официально Volvo S60 Volvo S60 представлен официально Volvo S60 Volvo S60 представлен официально Volvo S60 Volvo S60 представлен официально Volvo S60 Volvo S60 представлен официально
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фото
  
Volvo S60
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 529 000 до 2 279 000 Р
Отзывов: 6
Volvo S60 нового поколения станет первым автомобилем шведской марки, который не будет иметь дизельной версии. Именно с него компания начнет путь к полной электрификации своих моделей. Седан предложат в двух гибридных модификациях: T6 Twin Engine AWD с суммарной отдачей 340 л.с. и T8 Twin Engine AWD мощностью 400 л.с. Кроме того, для второй версии подготовили пакет Polestar Engineered, который помимо прочего подразумевает более «драйверские» настройки подвески, тормозной системы и блока двигателя. С ним мощность седана возрастает до 415 л.с. Покупателям, предпочитающим бензиновую «классику», будут доступны традиционные моторы T5 и T6, которыми будут оснащать переднеприводные седаны S60.
 
Габаритные размеры новинки: длина – 4 761 мм, ширина – 2 040 мм, высота – 1 431 мм, размер колесной базы - 2 872 мм. Объем багажника - 442 литра, а при сложенных сидениях второго ряда возрастает до 1 680 литров.
 
Седан Volvo S60 построен на модульной архитектуре SPA, поэтому автомобиль получил основные системы безопасности, которые компания устанавливает на «старшие» модели 90-й серии. Это позволяет седану подтвердить репутацию одного из самых безопасных автомобилей в мире. В список стандартного оснащения входит система City Safety, которая распознает пешеходов и велосипедистов на дороге и в состоянии вовремя применить систему автоматического экстренного торможения.

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 Помимо этого, седан получил еще целый ряд электронных систем безопасности: Run-off Road Mitigation (предотвращение съезда с дороги), Oncoming Lane Mitigation (предотвращение выезда на полосу встречного движения), Cross Traffic Alert (предупреждения о движущихся в поперечном направлении ТС). А в системе полуавтономного управления Pilot Assist, работающей на скоростях до 130 км/ч, был улучшен алгоритм прохождения поворотов.

Продажи нового Volvo S60 начнутся в четвертом квартале 2018 года. Цена базовой версии в США составит минимум 36 000 долларов. Кроме того, автомобиль будет доступен по сервису подписки Care by Volvo, когда водитель вносит лишь ежемесячную «абонентскую» плату. В нее, помимо непосредственно арендной платы за пользование автомобилем, уже включены все налоги и страховки. Единственные дополнительные расходы – это заправка.

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Тест Volvo S60: взгляд волка
на машине стоят не "гиславеды", а nokian hakka7 и замена масла ну не как не через 60000км.
Алексей
Проблемы с кузовом VOLVO S60
Я пока никак не боролся с ней. У меня на машине есть несколько маленьких очагов (совсем маленьких) , но это я не касаюсь днища. Там очень много рыжего, в особенности выхлопная труба чуть ли не вся такая. Насчет как бороться - слышал, что если зачистить, покрасить и так далее по технологии, то всеравно ...
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Volvo S60 представлен официально
{{model_1435}}Volvo S60 нового поколения станет первым автомобилем шведской марки, который не будет иметь дизельной версии. Именно с него компания начнет путь к полной электрификации своих моделей. Седан предложат в двух гибридных модификациях: T6 Twin Engine AWD с суммарной отдачей 340 л.с. и T8 Twin Engine AWD мощностью 400 л.с. Кроме того, для второй версии подготовили пакет Polestar Engineered, который помимо прочего подразумевает более «драйверские» настройки подвески, тормозной системы и блока двигателя. С ним мощность седана возрастает до 415 л.с. Покупателям, предпочитающим бензиновую «классику», будут доступны традиционные моторы T5 и T6, которыми будут оснащать переднеприводные седаны S60. Габаритные размеры новинки: длина – 4 761 мм, ширина – 2 040 мм, высота – 1 431 мм, размер колесной базы - 2 872 мм. Объем багажника - 442 литра, а при сложенных сидениях второго ряда возрастает до 1 680 литров. Седан Volvo S60 построен на модульной архитектуре SPA, поэтому автомобиль получил основные системы безопасности, которые компания устанавливает на «старшие» модели 90-й серии. Это позволяет седану подтвердить репутацию одного из самых безопасных автомобилей в мире. В список стандартного оснащения входит система City Safety, которая распознает пешеходов и велосипедистов на дороге и в состоянии вовремя применить систему автоматического экстренного торможения.{{material_123340}} Помимо этого, седан получил еще целый ряд электронных систем безопасности: Run-off Road Mitigation (предотвращение съезда с дороги), Oncoming Lane Mitigation (предотвращение выезда на полосу встречного движения), Cross Traffic Alert (предупреждения о движущихся в поперечном направлении ТС). А в системе полуавтономного управления Pilot Assist, работающей на скоростях до 130 км/ч, был улучшен алгоритм прохождения поворотов.Продажи нового Volvo S60 начнутся в четвертом квартале 2018 года. Цена базовой версии в США составит минимум 36 000 долларов. Кроме того, автомобиль будет доступен по сервису подписки Care by Volvo, когда водитель вносит лишь ежемесячную «абонентскую» плату. В нее, помимо непосредственно арендной платы за пользование автомобилем, уже включены все налоги и страховки. Единственные дополнительные расходы – это заправка.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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