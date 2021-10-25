Вот как выглядят Бентли, которые сделаны в честь русского балета
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Дизайнеры ателье Bentley Mulliner, специализирующиеся на индивидуальных заказах, при создании новой коллекции вдохновились русским балетом, отражение культурного наследия России прослеживается в самых мельчайших деталях автомобиля.
Лимитированная серия представлена шестью роскошными внедорожниками Bentayga Speed, оснащенными двигателем W12 ручной сборки. Проект создан в рамках Russian Heritage, ежегодно в России будут создаваться эксклюзивные тематические версии автомобилей бренда.
Шесть автомобилей имеют эксклюзивные цвета из палитры Bentley. Интерьер Bentayga Speed Russian Heritage представлен в четырех вариантах, где есть и контрастная прострочка, и изящная вышивка серебром, а также инкрустация в панели перед передним пассажиром. Дизайнеры добавили в отделку салона Bentayga Speed изящные силуэты танцовщиков, демонстрирующие различные балетные элементы.
Bentayga Speed оснащены шестилитровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом мощностью 635 л.с. Максимальная скорость составляет 306 км/ч, а разгон Bentayga Speed от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий