Вот такое такси: как ездят, столько и платят за ОСАГО
Фото: e1.ru
Обеспокоенность выражают и столичные власти - за прошлый год в Москве зафиксировано 1667 ДТП с участием такси, в которых было 2000 человек пострадало и 60, увы, погибло.
Владельцы автомобилей такси то и дело требуют снизить «завышенные», по их мнению, тарифы на ОСАГО. При этом регулятор в лице Центробанка РФ характеризует действующие тарифы как адекватные и сбалансированные. Есть на сей счет и мнение депутатского корпуса. Так, например, народный избранник (Госдума РФ VI созыва) Александр Тарнавский считает необоснованными требования участников таксомоторного рынка об установке минимальных цен и сдерживании роста стоимости полисов в дальнейшем. Дескать, сами таксисты повышают стоимость проезда и пренебрегают безопасностью пассажиров.
«Он утверждает, что таксопарки и агрегаторы «юлят, объясняя резкое повышение цен сочетанием увеличения спроса и нехватки водителей, хотя дороги буквально заполонены такси и время ожидания автомобиля не больше 5–10 минут. По факту же таксисты искусственно повышают тарифы на проезд, совершенно не думая, будет ли новая цена подъемной для клиентов».
Нужен фильтр
«Если водитель такси аккуратно ездит и не попадает в ДТП, то полис ОСАГО на автомобиль будет стоить дешево. Если арендовать ключи у таксопарка и начать развозить клиентов может любой желающий, очевидна будет высокая аварийность, - подчеркнул г-н Шкуматов, - Широкий тарифный коридор нужен для того, чтобы добропорядочные таксисты могли приобретать страховку по минимальной цене, близкой к стоимости ОСАГО для личных автомобилей физлиц. Люди, которые, мягко говоря, неразумно ведут себя на дороге, заслуживают высоких цен».
Для справки
Минувшей осенью Центробанк РФ предложил расширить тарифный коридор ОСАГО для такси на 30% в обе стороны. Инициативу поддержал Российский Союз Автостраховщиков, посчитав его важным шагом в преддверии нового этапа индивидуализации ОСАГО.
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