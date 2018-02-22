22 февраля 2018, 16:05

Вседорожная Kia Picanto X-Line уже в продаже

Российские дилеры Kia начали прием заказов на вседорожную версию хэтчбека Kia Picanto, получившую к названию приставку X-Line. Стоимость новой комплектации начинается от 809 900 рублей.
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Вседорожная Kia Picanto X-Line уже в продаже KIA Picanto
KIA Picanto
Выпускается с 2004 г.
Новый от 559 900 до 864 900 Р
Отзывов: 5
Кросс-версия Picanto дебютировала в сентябре 2017 года на международном автосалоне во Франкфурте. Ее отличительными чертами стали защитные накладки серого цвета на бамперы, пороги и колесные арки, яркие акценты на радиаторной решетке, заднем бампере и в обводке противотуманных фар, сдвоенная хромированная накладка на патрубок выпускной системы. Хэтчбек комплектуется 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и шинами размерностью 185/55R15. Дорожный просвет оставили без изменений – 161 мм, как и у других модификаций.

В салоне вседорожной версии X-Line – сиденья обтянуты комбинированной искусственной кожей с контрастной строчкой, а на педалях имеются алюминиевые накладки. Хэтчбек получил 1,2-литровый двигатель мощностью 84 л.с., работающий в сочетании с 4-диапазонной автоматической трансмиссией.

Перечень оснащения Picanto X-Line включает в себя информационно-развлекательную систему с функцией голосового управления, 7-дюймовый экран, парктроники и камеру заднего вида. Стоимость версии X-Line начинается от 809 900 рублей. Таким образом, новинка оказывается дороже полноприводной версии Renault Duster в базовой комплектации, стоимость которой с учетом всех скидок составляет от 759 990 рублей. 

Kia Picanto стала второй моделью корейского бренда, которая получила в России вседорожную версию. Ранее в салонах дилеров появилась Rio X-Line 5D. От стандартного седана модель отличается увеличенным до 170 мм клиренсом и защитным вседорожным обвесом.

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Форум KIA Picanto
Это уже II поколение корейского малолитражного хэтчбека. Автомобильчик заметно преобразился – вид у него отныне мужественный и зрелый. В то же время Kia Picanto стал более незаурядным и игривым, соответствуя молодежному стилю городского и компактного автомобиля. Привлекают внимание крупные фары со светодиодными ...
Auto
хочу купить новую Kia Picanto
| Кому: тетямотя Лучше обращайтесь к официальным дилерам, или фирмам, которые позиционируют себя так. А так, такой разброс цен, может говорить о подвохе в том плане, что машины на самом деле нет, но любыми способами пытаются завлечь покупателя, а потом продать совсем другую тачку, подсунув заранее договор ...
Мария
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Вседорожная Kia Picanto X-Line уже в продаже
{{model_615}}Кросс-версия Picanto дебютировала в сентябре 2017 года на международном автосалоне во Франкфурте. Ее отличительными чертами стали защитные накладки серого цвета на бамперы, пороги и колесные арки, яркие акценты на радиаторной решетке, заднем бампере и в обводке противотуманных фар, сдвоенная хромированная накладка на патрубок выпускной системы. Хэтчбек комплектуется 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и шинами размерностью 185/55R15. Дорожный просвет оставили без изменений – 161 мм, как и у других модификаций.В салоне вседорожной версии X-Line – сиденья обтянуты комбинированной искусственной кожей с контрастной строчкой, а на педалях имеются алюминиевые накладки. Хэтчбек получил 1,2-литровый двигатель мощностью 84 л.с., работающий в сочетании с 4-диапазонной автоматической трансмиссией.Перечень оснащения Picanto X-Line включает в себя информационно-развлекательную систему с функцией голосового управления, 7-дюймовый экран, парктроники и камеру заднего вида. Стоимость версии X-Line начинается от 809 900 рублей. Таким образом, новинка оказывается дороже полноприводной версии Renault Duster в базовой комплектации, стоимость которой с учетом всех скидок составляет от 759 990 рублей. Kia Picanto стала второй моделью корейского бренда, которая получила в России вседорожную версию. Ранее в салонах дилеров появилась Rio X-Line 5D. От стандартного седана модель отличается увеличенным до 170 мм клиренсом и защитным вседорожным обвесом.
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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