Выбираем подержанную машину: эксперты перечислили неубиваемые моторы
Эксперты портала Autonews составили свой рейтинг самых надежных моторов на вторичном рынке. Однако они сразу уточнили, что для любого мотора важно в первую очередь правильное и своевременное обслуживание. По истечении гарантии, лучше сократить межсервисный интервал до 8 000 км и использовать качественные масла.
Рядные «четверки» объемом до 2 литров
Среди автомобилей B- и С-класса особое доверие вызывают 1,6-литровые «атмосферники» Renault с индексом K4M. Они выпускались как с регулятором фаз (до 115 л.с.), так и без него (102 л.с.). Двигатели очень надежны и способны без серьезных поломок проехать до 350 – 450 тысяч километров. Ими оснащали такие модели концерна Renault-Nissan, как Renault Logan, Sandero, Duster, Fluence, а также Nissan Almera и Tiida.
Двухлитровый агрегат серии F4R от Renault, который ставили на Duster, Kaptur и Nissan Terrano также считаются надежными, а их ресурс превышает 200 тысяч километров. К списку можно добавить ниссановский агрегат 2.0 с внутризаводским индексом MR20DD, которым оснащали Qashqai и X-Trail.
Мотор CWVA объемом 1.6 литра от концерна Volkswagen Group выдает 110 сил. Ременной привод вместо цепного существенно снизил уровень шума в салоне. Это простой и экономичный агрегат, который не боится длительных нагрузок. Пробег в 200 тысяч км для него обычное дело. Таким мотором оснащали большинство бюджетных моделей концерна, включая Volkswagen Polo и Jetta, Skoda Rapid и Octavia.
Надежностью славятся и атмосферные четырехцилиндровые двигатели Toyota объемом 1,8 и 2,0 литра. Такие агрегаты можно встретить на большинстве моделей японской марки, официально поставлявшихся в Россию: Corolla, Avensis, Camry и RAV4.
Бензиновые «шестерки»
Одними из самых надежных шестицилиндровых моторов на вторичном авторынке считаются двигатели серии GR от Toyota. Их можно встретить на разных поколениях Toyota Camry и Highlander, а также на многих моделях Lexus, включая популярный кроссовер RX. Ресурс двигателя превышает 250 тысяч км.
Неплохо зарекомендовал себя бензиновый мотор серии G6D концерна Hyundai, а также схожий с ним по характеристикам мотор Nissan серии VQ. Кроме того, стоит обратить внимание на агрегаты серии VR6 концерна Volkswagen Group, которыми оснащали Volkswagen Touareg, Passat, Phaeton, а также некоторые модели Skoda, Audi и Porsche.
Бензиновые V8
Внушительные американские моторы V8 от General Motors и двигатели серии HEMI от концерна Chrysler неприхотливы и надежны, но об экономии топлива можно забыть. Такие агрегаты ставили на Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, а также на многие модели Jeep и Dodge.
Турбодизели
Особым уважением у экспертов пользуются дизельные корейские моторы серии D4H, которыми оснащали кроссоверы Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Они отличаются неприхотливостью и высокой надежностью, но, как и все дизели, требовательны к качеству топлива.
Высокой топливной экономичностью и хорошим ресурсом славятся 3,0-литровые турбодизели BMW с индексом N57 или 2,0-литровые серии B47. Единственный нюанс здесь – стоимость обслуживания.
Эталон надежности среди дизелей – моторы V8 серии VD, а также 8-цилиндровые бензиновые двигатели серии UR от Toyota. Такими агрегатами оснащались внедорожники Toyota Land Cruiser, а также Lexus LS и LX.
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