«Яндекс.Заправки» начали работать за границей
Фото: Яндекс
Процесс заправки немного отличается от привычного в России. Водителю не нужно указывать колонку, так как на турецких АЗС их не всегда нумеруют. А перед первой заправкой потребуется ввести телефон и номер автомобиля – это стандартное требование турецких АЗС при дистанционной оплате топлива. Затем водитель называет заправщику тип топлива, нужный объем или сумму, а после завершения заправки – оплачивает ее через приложение.
Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», каждый месяц в России сервисом дистанционной заправки пользуются порядка 4,5 млн раз. В компании надеются, что услуга будет востребована и за границей. В перспективе «Яндекс.Заправки» могут появиться в других странах.
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