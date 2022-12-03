За сколько в Астрахани можно «прикурить машину»? Есть и такая услуга
В Сети можно увидеть такого рода информацию: «Таксисты в Астрахани стали предлагать помощь автовладельцам ввиду крепких морозов. У астраханцев, в машинах которых старенькие аккумуляторы, день не задался с утра. Машины не завелись».
Пронырливые таксисты «проснулись» первыми - в графе заказов у них появились примечания: «прикурить машину». Данная услуга, сами понимаете, не за красивые глаза. Называется ценник в 150 рублей.
Некто прокомментировал: «Не дешево»? Для жителей мегаполисов, безусловно, это не цена. А как же, пардон, взаимовыручка? Или здесь не тот случай?
Кстати
На Яндексе пару лет назад был опубликован такой вопрос: «Можно ли вызвать «Яндекс Такси» для «прикуривания» своего автомобиля, если да, то как это правильно сделать? Ответ рядового пользователя: «Из своего опыта: вызываешь обычное такси, эконом-класса и в комментариях пишешь: «Требуется «прикурить» автомобиль».
Для достижения эффекта регистрирую минимальную заявку (около 100 рублей), а в комментариях прописываю другую, более интересную для водителя такси сумму. И так как многие автомобили в аренде, отбивать которую необходимо каждый день, а жалеть не свою собственность никто не будет, то соглашаются очень охотно».
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02.12.2022, 12:44
Запущена сезонная сервис-программа Renault: что она предлагает?
С 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года действует новая сезонная сервисная программа Renault. Об этом информирует «АвтоВАЗ», который продолжает обеспечивать сервисную поддержку российских владельцев автомобилей Renault.Читать далее
-
01.12.2022, 15:29
Какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными
На российском рынке сохраняется непростая ситуация с автомобильными комплектующими. Оригинальные запасти стоят дорого, и ждать их нередко приходится по нескольку недель. У автовладельцев появляется соблазн приобрести детали и расходники подешевле.Читать далее
-
25.11.2022, 16:00
Как часто за зиму замерзает ваш аккумулятор? Итоги опроса
Только 11% российских водителей сталкиваются с замерзанием аккумулятора каждую зиму по несколько раз, 11% - лишь единожды за все время владения автомобилем и 26% - редко, не каждую зиму. Таковые данные опроса среди 6000 автомобилистов из разных регионов России, проведенного Авито Авто. Читать далее
-
23.11.2022, 09:10
С чем владельцы китайских автомобилей чаще обращаются в сервис
Владельцы автомобилей китайских брендов, как и большинство автомобилистов, купивших новые машины, обычно приезжают в дилерских сервис на плановое ТО и сезонный шиномонтаж. Но есть и более специальные причины обращения.Читать далее
-
20.11.2022, 13:34
Денег нет, но вы держитесь: водители все чаще прибегают к займам на ремонт своих машин
Количество микрозаймов, которые россияне берут на авторемонт и запчасти для автомобилей, непрестанно растет. Об этом свидетельствуют данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.Читать далее
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