За сколько в Астрахани можно «прикурить машину»? Есть и такая услуга

В Сети можно увидеть такого рода информацию: «Таксисты в Астрахани стали предлагать помощь автовладельцам ввиду крепких морозов. У астраханцев, в машинах которых старенькие аккумуляторы, день не задался с утра. Машины не завелись».

Пронырливые таксисты «проснулись» первыми - в графе заказов у них появились примечания: «прикурить машину». Данная услуга, сами понимаете, не за красивые глаза. Называется ценник в 150 рублей.

Некто прокомментировал: «Не дешево»? Для жителей мегаполисов, безусловно, это не цена. А как же, пардон, взаимовыручка? Или здесь не тот случай?

Кстати

На Яндексе пару лет назад был опубликован такой вопрос: «Можно ли вызвать «Яндекс Такси» для «прикуривания» своего автомобиля, если да, то как это правильно сделать? Ответ рядового пользователя: «Из своего опыта: вызываешь обычное такси, эконом-класса и в комментариях пишешь: «Требуется «прикурить» автомобиль».

Для достижения эффекта регистрирую минимальную заявку (около 100 рублей), а в комментариях прописываю другую, более интересную для водителя такси сумму. И так как многие автомобили в аренде, отбивать которую необходимо каждый день, а жалеть не свою собственность никто не будет, то соглашаются очень охотно».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах