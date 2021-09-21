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21 сентября 2021, 18:15

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года

Посмотрите на эти десять новых моделей, которые обладают одними из самых роскошных интерьеров в мире. Их интерьеры действительно необычны и уникальны.
Фото: hotcars.com
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года
10 лучших интерьеров роскошных автомобилей 2021 года

Maybach и Rolls-Royce десятилетиями были лидерами в секторе роскошных автомобилей, обеспечивая самых взыскательных клиентов всеми возможными функциями и удобствами. Как результат, эти роскошные автомобили всегда невероятно дороги.

BMW Alpina B7

«Стандартный» BMW 7 серии уже сам по себе роскошный седан высшего класса со всеми технологиями и функциями, которые может втиснуть в него Бимер. Но если для вас этого недостаточно, Alpina готова добавить дополнительную дозу комфорта и скорости. Обработка Alpina означает, что каждая деталь будет доработана, включая салон. Сиденья из кожи наппа, прошитые вручную, оснащены функций подогрева и массажа. В рулевом колесе используется еще более дорогая кожа, которая называется Lavalina. В салоне также присутствуют керамические вставки.

Pagani Huayra

Некоторые могут подумать, что такой дорогой автомобиль, как Pagani Huayra, должен автоматически поставляться с самым роскошным салоном. Но часто салон гиперкаров выглядит достаточно скучным. Причина в том, что в погоне за снижением веса и максимальной производительностью, инженеры часто жертвуют роскошью в салоне, поэтому салон суперкара может выглядеть достаточно скучно. Но Pagani большинство Huayras поставляют с роскошным салоном. Он также может считаться одним из самых эстетичных из всех современных автомобилей, поскольку все в нем просто кричит о вневременном итальянском дизайне.

Lexani Mercedes-Benz Sprinter

Фургоны Mercedes Sprinter чаще всего используются для доставки посылок или строительных материалов, но этот от Lexani немного другой, хоть и снаружи он ничем не примечателен. Этот автомобиль сделан для людей, которые хотят остаться незамеченными. Совсем другое дело внутри, потому что Lexani постаралась имитировать салон первоклассного частного самолета. Здесь есть место для стола, огромного телевизора, а в некоторых моделях даже спальня.

Rolls-Royce Cullinan

Первый в мире внедорожник Rolls-Royce должен был стать принтером для денег. В компании возлагали на Cullinan большие надежды. В нем есть вся традиционная пышность и роскошь. С момента начала производства в 2018 году эта модель стала одной из самых успешных в линейке Rolls-Royce. Это неизменный фаворит богатых семей и бизнесменов по всему миру.

Bugatti Chiron

Bugatti Chiron предлагает уникальный и элегантный дизайн салона. Гиперкар действительно хорош, поскольку он настолько быстр, что большинству владельцев никогда не удастся испытать его полную скорость, но, по крайней мере, они смогут насладиться его роскошью. Как и следовало ожидать, в Bugatti Chiron изобилие кожи и множество вариантов цветовых решений, но самым популярным стало сочетание коричневого и черного.

Bentley Flying Spur Mulliner

Bentley описывает Flying Spur Mulliner как «вершину» роскоши. Mulliner по сути еще более продвинутая версия очень модного Flying Spur. Дизайн интерьера Bentley долгое время был одним из лучших в мире, но с этой моделью они действительно превзошли самих себя.

Land Rover Range Rover SVAutobiography

Большинство Range Rover созданы для водителей, но не SVAutobiography. Настоящая роскошь этой модели расположена в задней части салона с откидывающимися сиденьями и настраиваемым развлекательным экраном. Но и водитель здесь не будет чувствовать себя обделенным.

Toyota Century

Этот роскошный лимузин от Toyota — самый дорогой серийный автомобиль марки, и все же большинство людей за пределами Японии никогда о нем не слышали. Это потому, что он продается только на родине. Несмотря на то, что модель оценивают в 200000 долларов, на нее всегда есть длинный список ожидания из желающих купить автомобиль. Это японский эквивалент Rolls-Royce, но с упором на сдержанный комфорт.

Mercedes-Maybach S-Class

Mercedes S-Class был самым роскошным автомобилем бренда в течение нескольких десятилетий, но эта новая модель от Maybach затмила его. Это тот же S-класс, но лучше, с еще большим вниманием к деталям, с еще более дорогими материалами и еще более высокой ценой. Стартовая цена такого автомобиля составляет 185 950 долларов, но если добавить пару опций, она легко увеличится до 200 000 долларов (15 млн рублей).

Rolls-Royce Phantom

Король королей, Rolls-Royce Phantom безраздельно властвует над другими автомобилями. Он славится такими особенностями, как обшивка потолка звездным светом, которая имитирует небо в ясную ночь. Он также поставляется со встроенным ящиком для шампанского и хрустальными бокалами для сервировки. На самом деле Rolls может добавить в Phantom почти все, что захочет клиент. Стоит такой автомобиль более 450 000 долларов (32 млн рублей).

Упомянутые модели: Rolls-Royce Phantom, Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р), Toyota Century, Land Rover Range Rover (от 6 304 000 Р), Bentley Flying Spur, Bugatti Chiron
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