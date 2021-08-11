10 лучших моделей Ford 1980-годов
Ford Sierra RS Cosworth (1986)
Ford Sierra дебютировал в 1982 году, чтобы заменить Cortina и Taunus, и считался обычным семейным автомобилем вплоть до 1986 года, когда на рынок вышла мощная версия RS от Cosworth. Под капотом седана появилась инжекторная «турбочетверка», развивающая 370 л.с. С ним гоночный Ford Sierra RS500 Cosworth доминировал в серии Touring в период с 1987 по 1992 год. Sierra была настолько хороша, что выиграла почти все гонки, в которых участвовала.
Ford Mustang SVO (1984)
Mustang SVO (Special Vehicle Operations) – мощный спорткар, выпускавшийся компанией Ford в период с 1984 по 1986 год. SVO был построен на платформе Fox, как и обычная линейка Mustang, и оснащен 2,3-литровой «турбочетверкой». Установка промежуточного интеркулера помогла двигателю развивать 175 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимал менее 8 секунд. Всего было собрано не более 10 тысяч экземпляров.
Ford Mustang GT 5.0 (1987)
Компания Ford потратила не менее 200 млн долларов на разработку Ford Mustang GT 5.0, который вышел в 1987 году, поэтому неудивительно, что спорткар получился настолько крутым. Продажи модели неуклонно росли. Покупатели по достоинству оценили новый дизайн с чистыми и простыми линиями и мощный мотор V8, выдающий 220 л.с.
Ford Taurus SHO (1989)
Ford Taurus SHO (Super High Output) – это мощная модификация Ford Taurus, оснащенная 3,0-литровым двигателем V6 DOHC, развивающим 220 л.с. Внешне отличить «заряженный» седан от обычно можно по более рельефному обвесу, сдвоенным патрубкам выпускной системы и колесным дискам особого дизайна. По своим динамическим характеристикам Taurus SHO не уступал популярным Mustang и Camaro, но стоил ощутимо дешевле.
Ford Thunderbird Turbo Coupe (1988)
Имя Thunderbird было хорошо известно автолюбителям задолго до появления в 1988 году девятого поколения модели. Однако Thunderbird 1988 года выглядит более стильно и роскошно по сравнению с предшественником: увеличенная колесная база, независимая подвеска, спортивные линии кузова, контрастная красная полоса по периметру, ковшеобразные сидения и, конечно, мощный мотор. Седан оснастили 2,3-литровой «турбочетверкой», которая развивала до 190 л.с. Максимальная скорость автомобиля достигала 235 км/ч.
Ford Capri 1982 года
Стильный фастбек Ford Capri 1982 года должен был стать для Европы тем же, чем Mustang был для США. И он с задачей справился. Под солидным удлиненным капотом располагался 2,8-литровый инжекторный V6, передававший все свои 160 л.с. на заднюю ось. Автомобиль отличался прекрасной управляемостью, набирал первую «сотню» за 8 секунд и мог разгонятся до 210 км/ч.
Ford Fiesta XR2 (1984)
Ford начал производство небольшого хэтчбека Ford Fiesta в Европе в 1976 году, а в 1983 году был выпущен автомобиль второго поколения. Год спустя представили доработанную версию под названием Fiesta XR2 с более агрессивным обвесом. На смену 1,3-литровому мотору пришел более внушительный 1,6-литровый агрегат (98 л.с.) от прежнего Ford Escort XR3. Хэтчбек пользовался популярностью, но устанавливать еще более мощный двигатель на него не стали, чтобы избежать конкуренции с тем же «Эскортом». Однако это не мешало умельцам тюнинговать «Фиесту» в гаражах. Самый известных вариант от английской фирмы Turbo Technics развивал 126 сил.
Ford Cortina Crusader (1982)
В 1970-х годах Ford Cortina был самым продаваемым автомобилем в Великобритании, но к началу 1980-х его популярность начала падать. Незадолго до того, как Cortina уступил место своему преемнику Sierra, в 1982 году Ford выпустил «прощальную» версию под названием Cortina Crusader, которая разошлась рекордным тиражом в 30 тысяч экземпляров. Автомобиль предлагался на выбор с моторами объемом 1,3, 1,6 или 2,0 литра, и несомненно стал самым лучшим Cortina в истории.
Ford RS200 (1986)
Ford RS200 – еще одна гоночная икона Ford. Его появление на Чемпионате мира по ралли в 1986 году не было особенно успешным, поскольку он участвовал всего в нескольких из 13 проведенных этапов заключительного сезона. Однако в Международном ралли Швеции того же года спорткар занял третье место, финишировав сразу вслед за такими серьезными и титулованными соперниками, как Peugeot 205 Turbo 16E2 и Lancia Delta S4.
Ford Escort XR3i (1983)
Ford Escort XR3i – еще один хот-хэтч родом из Европы, специально созданный, чтобы составить конкуренцию Volkswagen Golf GTI. Яркий дизайн, спортивный характер и относительно невысокая цена сыграли важную роль в его популярности среди поклонников «горячих» хэтчбеков 1980-х. Под капотом трудилась 1,6-литровая инжекторная «четверка» мощностью 105 л.с. Инженеры учли проблемы с подвеской предыдущих поколений, и новый Escort XR3i демонстрировал отличную управляемость.
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