10 самых недорогих китайских кроссоверов в России

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Редакция портала «Автоновости дня» составила список из десяти самых недорогих китайских кроссоверов, представленных в нашей стране. В него вошли автомобили FAW, Chery, Geely, DongFeng и Haval. Открывает ТОП-10 компактный «паркетник» JAC S3. Рекомендованная производителем розничная цена за автомобиль с 1,6-литровым мотором на 106 сил, «механикой» и передним приводом начинается от 1 299 000 рублей.

Второе место занимает крупный кроссовер FAW Besturn X80. За 1 508 000 рублей можно приобрести автомобиль 2020 года выпуска с 2,0-литровым мотором на 142 л.с. и «механикой». На третьей строчке находится более компактный и более свежий FAW Besturn X40. Автомобиль 2021 года выпуска с 1,6-литровым «атмосферником» на 108 л.с. и МКПП оценили в 1 602 000 рублей.

Фото: FAW

Самым доступным кроссовером Chery в России можно назвать Tiggo 4. Версия с 1,5-литровым мотором на 113 л.с. стоит от 1 699 900 рублей. Замыкает пятерку самых недорогих кроссоверов из Поднебесной Haval Jolion. Базовая комплектация с 143-сильным мотором и «механикой» стоит после недавнего снижения цен от 1 899 000 рублей.

Фото: Haval

Также в десятку самых доступных китайских кроссоверов вошли: DongFeng DFM 580 (от 1 929 000 рублей), Changan CS35 Plus (от 1 959 900 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (от 2 049 900 рублей), Geely Atlas (от 2 058 990 рублей) и FAW Bestune T77 (от 2 069 000 рублей).

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