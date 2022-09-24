10 самых недорогих китайских кроссоверов в России
Второе место занимает крупный кроссовер FAW Besturn X80. За 1 508 000 рублей можно приобрести автомобиль 2020 года выпуска с 2,0-литровым мотором на 142 л.с. и «механикой». На третьей строчке находится более компактный и более свежий FAW Besturn X40. Автомобиль 2021 года выпуска с 1,6-литровым «атмосферником» на 108 л.с. и МКПП оценили в 1 602 000 рублей.
Самым доступным кроссовером Chery в России можно назвать Tiggo 4. Версия с 1,5-литровым мотором на 113 л.с. стоит от 1 699 900 рублей. Замыкает пятерку самых недорогих кроссоверов из Поднебесной Haval Jolion. Базовая комплектация с 143-сильным мотором и «механикой» стоит после недавнего снижения цен от 1 899 000 рублей.
Также в десятку самых доступных китайских кроссоверов вошли: DongFeng DFM 580 (от 1 929 000 рублей), Changan CS35 Plus (от 1 959 900 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (от 2 049 900 рублей), Geely Atlas (от 2 058 990 рублей) и FAW Bestune T77 (от 2 069 000 рублей).
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В России стартовали продажи нового бюджетного кроссовера: все комплектации и цены
Китайская марка Chery объявила об официальном старте продаж в России нового кроссовера Tiggo 4 Pro. Автомобиль отличается от предшественника гораздо более стильным дизайном и лучшим оснащением, а цены выросли всего на 50 000 рублей.Читать далее
-
20.09.2022, 09:08
Автомобили Haval вновь подешевели: цены постепенно приближаются к «февральским»
Китайская марка Haval продолжает снижать цены. На этот раз подешевел компактный кроссовер Jolion и внедорожник H9. Цена первого опустилась ниже отметки в 2 млн рублей. Второй скинул сразу полмиллиона.Читать далее
-
18.09.2022, 00:01
3 самых дешевых китайских кроссовера на российском рынке
Китайские автопроизводители наращивают объемы продаж в России. Модельный ряд большинства марок состоит преимущественно из популярных и недорогих (по сравнению с европейскими и корейскими конкурентами) кроссоверов.Читать далее
-
12.09.2022, 13:42
Впервые в российской истории китайские автомобили заняли все первые места в рейтинге продаж
Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали результаты августовских продаж новых автомобилей и выяснили, что весь «пьедестал почета» в Москве достался китайским моделям. И на четвертом месте тоже «китаец».Читать далее
-
08.09.2022, 16:13
Chery везет в Россию обновленный Tiggo 4 Pro: первые подробности
Нынешней осенью компания Chery предложит российским покупателям обновленный кроссовер Tiggo 4 Pro. Старт продаж запланирован на сентябрь-октябрь. Первые автомобили уже начали поступать к дилерам. Новинка получит пять фиксированных комплектаций.Читать далее
-
27.09.2022, 17:00
Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста
В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее
-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
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