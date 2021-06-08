8 июня 2021, 08:52
48-летняя милицейская «Копейка» продается за 380 тысяч рублей
Раритетную милицейскую «Копейку» выставили на продажу на Авто.ру. За 48 лет автомобиль пробежал всего 120 тысяч километров и готов участвовать в киносъемках, реконструкциях, корпоративах и других мероприятиях.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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В отчёте о проверке данных автомобиля указаны 13 владельцев. Особенно часто хозяева менялись с 1997 по 2010 год – восемь раз. На одометре значится 120 тысяч километров. Нынешний владелец просит за уникальный автомобиль 380 тысяч рублей. Для сравнения в марте 2021 года в Тольятти продавали один из самых первых экземпляров ВАЗ-2101. Автомобиль 1972 года выпуска с пробегом 62 километра оценили в 15 млн рублей.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2101 (от 32 000 Р)
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