5 лучших заднеприводных седанов из 90-х
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: Volvo
Фото: Opel
Четвертое место досталось Volvo 960. Некогда очень технологичное и безопасное авто на сегодняшний день может потребовать немалых вложений для поддержания приличного состояния. Наиболее часто можно встретить в продаже версии с бензиновыми V6 объемом 2,5 литра (170 л.с.) и 2,9 литра (205 л.с.). Двигатели работают в паре с «механикой» или АКПП. Третье место занимает японский Toyota Mark II. Такие машины, преимущественно в праворульной версии, продаются с моторами мощностью от 120 до 280 сил. Коробки – МКПП или «автомат».
«Серебро» досталось BMW 5-Series, которая может похвастаться отличной динамикой и управляемостью. Дизельная линейка моторов представлена агрегатами мощностью от 115 до 185 сил, бензиновая – мощностью от 150 до 285 сил. Наконец, лидером рейтинга признали Mercedes E-Class с бензиновыми моторами мощностью от 135 до 400 л.с. Были в гамме и дизельные версии мощностью до 200 сил.
- 1 340 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 3 150 000 РBMW 5 серия 2018 в Москве
- 725 000 РMercedes E-класс 2006 в Москве
- 3 390 000 РMercedes E-класс 2020 в Москве
- 310 000 РBMW 5 серия 1996 в Москве
- 690 000 РBMW 5 серия 2007 в Москве
- 1 495 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 770 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 1 565 000 РMercedes E-класс 2015 в Москве
- 455 000 РBMW 5 серия 2003 в Москве
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