5 недорогих автомобилей с пробегом для девушек
Редакция сайта Тарантас Ньюс составила список из пяти подержанных и недорогих автомобилей, на которых могут остановить свой выбор представительницы прекрасного пола.
Mazda 3 II (BL) Рестайлинг
Автомобиль отличается привлекательной внешностью, а его компактные размеры не доставят проблем при поиске места для парковки. На рынке представлены модификации с бензиновыми моторами объемом 1,6 литра (105 л.с.), 2,0 литра (150 л.с.) и 2,3 литра (260 л.с.). Можно выбрать как версию с «механикой», так и с «автоматом». Машина 2012 года с пробегом не менее 150 тысяч километров стоит от 450 тысяч рублей.
Nissan Juke I
Городской экономичный кроссовер имеет достойное оснащение с аудиосистемой, подогревом сидений, электрорегулировкой и подогревом боковых зеркал, системой стабилизации. Дорожный просвет равный 180 мм позволит припарковаться и без проблем проехать по заснеженным городским дворам. Модель оснащается мотором 1,6 литра мощностью 117 л.с., который работает в паре с механической или автоматической коробкой передач. Стоимость варианта 2011 – 2013 года выпуска с пробегом от 150 тысяч километров начинается от 500 тысяч рублей.
Kia Picanto III
Picanto можно назвать идеальным городским автомобилем. Яркий и компактный хэтчбек отлично маневрирует в городском потоке и не ест много бензина. Но во втором ряду с комфортом могут разместиться только дети, взрослым пассажирам там может быть тесновато. Здесь устанавливаются моторы 1,0 MPI на 67 л.с. и 1,2 MPI на 84 л.с., работающие в паре с автоматической коробкой. Автомобиль третьего поколения 2018 – 2019 года выпуска с пробегом порядка 50 тысяч километров стоит от 550 тысяч рублей. Машины предыдущих поколений стоят еще дешевле.
Opel Corsa D Рестайлинг I
Opel Corsa – автомобиль со спортивным характером. Он уверенно держит дорогу, имеет хорошую динамику и небольшие размеры, позволяющие парковаться на маленьких паркингах. В машине есть кондиционер, подогрев руля, зеркал и сидений, а также бортовой компьютер. Чаще встречаются модели с мотором 1,0 литра (65 л.с.), 1,2 литра (85 л.с.) и 1,4 литра (100 л.с.). Трансмиссия – МКПП и АКПП. Стоимость машины 2010 – 2011 года с пробегом от 120 тысяч километров начинается от 350 тысяч рублей.
Ford Fiesta VI
Компактный автомобиль отличается хорошей шумоизоляцией, низким расходом топлива и вместительным багажником объемом около 500 литров. Такая модель на вторичном рынке чаще представлена с моторами 1,2 литра (82 л.с.) и 1,4 литра (96 л.с.), которые работают в паре с «механикой» или «автоматом». Хэтчбек Fiesta 2008 года выпуска с пробегом от 120 тысяч километров стоит не менее 300 тысяч рублей.
- 469 000 РFord Fiesta 2011 в Москве
- 1 199 000 РKIA Picanto 2020 в Москве
- 965 900 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 520 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 699 000 РMazda 3 2012 в Москве
- 385 000 РOpel Corsa 2007 в Москве
- 1 425 000 РMazda 3 2018 в Москве
- 467 000 РMazda 3 2008 в Москве
- 460 000 РOpel Corsa 2011 в Москве
- 286 000 РOpel Corsa 2005 в Москве
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