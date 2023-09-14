Госавтоинспекция оштрафовала нерадивую мать, попавшую на видео

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Неделю назад в Сети появилось видео, на котором запечатлена женщина за рулем ярко-красной Mazda3 c маленьким ребенком на коленях, пишет Петербург2 . Она ехала по Муринской дороге в Ленинградской области. После короткой перепалки с автором записи, женщина просто ссадила малыша с коленей на переднее пассажирское сиденье и поехала дальше. Мужчина пообещал ей отправить видео в ГИБДД и слово свое сдержал.

Полицейские изучили запись, установили личность и адрес водителя и привлекли ее к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. В отношении 33-летней женщины составили административный материал и выписали ей штраф на 3 000 рублей. Напомним, перевозить детей младше 7 лет можно только в специальных креслах.

Упомянутые модели: Mazda 3 (от 1 099 000 Р )

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