Госавтоинспекция оштрафовала нерадивую мать, попавшую на видео
Полицейские изучили запись, установили личность и адрес водителя и привлекли ее к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. В отношении 33-летней женщины составили административный материал и выписали ей штраф на 3 000 рублей. Напомним, перевозить детей младше 7 лет можно только в специальных креслах.
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-
25.01.2023, 11:23
Под Хабаровском Mazda попала в ДТП с осетром
Удивительный инцидент произошел на заснеженной трассе под Хабаровском. Водитель Mazda снял на видео последствия столкновения его автомобиля с замороженным осетром.Читать далее
-
27.09.2022, 09:12
Женщина получила огромную страховую выплату за плесень в 9-летнем автомобиле
Жительница Сиднея Анита Биргес рассказала в соцсетях, как ей удалось получить от страховой компании солидную сумму за покрывшийся плесенью салон ее Mazda3 2013 года выпуска.Читать далее
-
23.01.2022, 18:22
5 лучших хэтчбеков до 10 лет
Пятидверные хэтчбеки постепенно уступают позиции кроссоверам. Сейчас в дилерских центрах осталось не так уж много вариантов в этом некогда популярном типе кузова. Подобрать достойный автомобиль можно на вторичном рынке.Читать далее
-
28.10.2021, 15:33
Mazda обновила сразу две модели: им перенастроили выпуск и добавили две спецверсии
Компания Mazda представила обновленные хэтчбек Mazda 3 и компактный кроссовер Mazda CX-30, предназначенные для домашнего рынка. Звук выпуска стал более благородным, а педаль газа – отзывчивее.Читать далее
-
15.08.2021, 15:46
5 недорогих автомобилей с пробегом для девушек
Выбирая автомобиль для девушки, следует учитывать не только дизайн той или иной машины, но ее габариты, эргономику, надежность и экономичность. Дополнительным преимуществом станет высокий дорожный просвет.Читать далее
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