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Журналисты портала «Автоновости дня» изучили актуальные предложения китайских автопроизводителей на российском рынке и назвали пять самых дешевых вариантов. Открывает список Haval Jolion, который с учетом прямой выгоды стоит сейчас от 1 849 000 рублей. Базовый кроссовер оснащен 1,5-литровым мотором на 143 л.с., 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом. В списке стандартного оснащения есть светодиодная оптика, подогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, «климат» и круиз-контроль, а также система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

На второй строчке находится Livan X3 Pro за 1 889 900 рублей. Именно столько просят за кроссовер с 1,5-литровым «атмосферником» на 103 силы и вариатором. В списке оснащения среди прочего есть люк с электроприводом, салонное зеркало с автозатемнением, 8,0-дюймовый экран медиасистемы и парктроники.

Фото: JAC

На третьем месте расположился JAC JS3, который стоит от 1 899 000 рублей. Кроссовер оснащен 1,5-литровым «атмосферником» на 109 сил и «механикой». Комплектация чуть проще, чем у первых двух моделей: обычный кондиционер, галогеновые фары и аудиосистема.

Фото: Haval

Четвертым стал еще один кроссовер Haval – более крупный семейный Haval M6 за от 2 079 000 рублей. Базовая версия оснащена 143-сильным турбомотором и МКПП. В базовой комплектации есть медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и камера заднего вида. Замыкает ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в январе 2024 года Chery Tiggo 4 Pro за 2 120 000 рублей без учета скидок. Столько стоит версия с 113-сильным мотором и «механикой». Список штатного оснащения похож на Haval M6.

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