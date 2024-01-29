5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в январе 2024 года
На второй строчке находится Livan X3 Pro за 1 889 900 рублей. Именно столько просят за кроссовер с 1,5-литровым «атмосферником» на 103 силы и вариатором. В списке оснащения среди прочего есть люк с электроприводом, салонное зеркало с автозатемнением, 8,0-дюймовый экран медиасистемы и парктроники.
На третьем месте расположился JAC JS3, который стоит от 1 899 000 рублей. Кроссовер оснащен 1,5-литровым «атмосферником» на 109 сил и «механикой». Комплектация чуть проще, чем у первых двух моделей: обычный кондиционер, галогеновые фары и аудиосистема.
Четвертым стал еще один кроссовер Haval – более крупный семейный Haval M6 за от 2 079 000 рублей. Базовая версия оснащена 143-сильным турбомотором и МКПП. В базовой комплектации есть медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и камера заднего вида. Замыкает ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в январе 2024 года Chery Tiggo 4 Pro за 2 120 000 рублей без учета скидок. Столько стоит версия с 113-сильным мотором и «механикой». Список штатного оснащения похож на Haval M6.
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5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
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