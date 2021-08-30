5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
На третьем месте находится кроссовер Haval H6. На нем за первые семь месяцев 2021 года остановили свой выбор 206 тысяч покупателей. Модель доступна с 1,5-литровым турбомотором (169 л.с.) и «роботом», привод – передний или полный. На второй строчке оказался седан Volkswagen Lavida (250 тысяч экз.). Выбор моторов здесь побогаче: 1,5 литра без наддува (116 л.с.) и турбированные агрегаты объемом 1,2 литра (116 л.с.) и 1,4 литра (150 л.с.).
Титул бестселлера продолжает удерживать Nissan Sylphy (Sentra). С января по июль в Китае было продано 286 тысяч экземпляров. Седан оснащается 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 123 л.с., который сочетается с «механикой» или вариатором Xtronic.
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 130 000 РHaval H6 2017 в Москве
- 1 099 000 РHaval H6 2017 в Москве
- 1 250 000 РHaval H6 2018 в Москве
- 1 439 000 РToyota Corolla 2016 в Москве
- 749 000 РNissan Sentra 2015 в Москве
- 1 385 000 РHaval H6 2019 в Москве
- 330 000 РToyota Corolla 2005 в Москве
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