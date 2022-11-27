6 самых экономичных китайских кроссоверов на российском рынке
Фото: Geely
Второе место досталось Geely Atlas Pro, который с 1,5-литровым мотором на 177 сил, «роботом» и полным приводом расходует по 6,8 литра на 100 километров пути. Цены начинаются от 3 013 990 рублей. Третье место отдали Changan CS75. Он тратит те же 6,8 литра с 1,8-литровым турбомотором на 150 сил и передним приводом. Стоит такой кроссовер минимум 2 339 900 рублей.
На четвертой позиции расположился Chery Tiggo 8 Pro, у которого расход бензина в смешанном цикле достигает 7 литров на «сотню» в версии с 1,6-литровым турбомотором, «роботом» и передним приводом. Цены стартуют от 3 469 900 рублей. Замыкают ТОП самых экономичных «китайцев» в России сразу две модели: Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro. У этих двух родственных кроссоверов под капотом установлен 1,5-литровый наддувной агрегат мощностью 147 л.с., который в сочетании с вариатором тратит на «сотню» по 7,1 литра. Цены в первом случае начинаются от 2 429 900 рублей, а во втором – от 2 339 900 рублей.
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В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
13.11.2022, 10:03
5 самых доступных в России китайских кроссоверов с полным приводом
Китайские бренды ведут активную экспансию на российский рынок. Модельный ряд преимущественно состоит из кроссоверов и внедорожников, многие из которых имеют версии с полным приводом.Читать далее
-
23.10.2022, 13:07
Самые недорогие 7-местные кроссоверы в России в октябре 2022 года
Вместительные трехрядные кроссоверы могут стать отличным выбором для больших семей. В сегменте бюджетных моделей на российском рынке сейчас безраздельно властвуют китайские производители.Читать далее
-
21.10.2022, 12:06
Chery впервые показала новый флагманский кроссовер, который может появиться в России
Компания Chery опубликовала фотографии нового кроссовера Tiggo 9, премьера которого ожидается в первой половине 2023 года. Новинку укутали в камуфляж, но некоторые дизайнерские элементы проступают и через него.Читать далее
-
19.10.2022, 16:44
Geely выходит на рынок Казахстана с двумя кроссоверами: Coolray и Azkarra
Китайская компания Geely во второй раз попытается выйти на казахстанский авторынок. Ставку сделают на кроссоверы. Местным автолюбителям предложат две модели: Geely Coolray и Geely Azkarra. Стоить они будут от 1,5 до 2,0 млн рублей в пересчете по курсу.Читать далее
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
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