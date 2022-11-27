6 самых экономичных китайских кроссоверов на российском рынке

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Редакция портала «Автоновости дня» изучила характеристики всех доступных у дилеров китайских кроссоверов и выбрала пять наиболее экономичных. Лидером безоговорочно признали Geely Coolray. Версия с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 сил тратит на «сотню» всего 6,4 литра в смешанном цикле. Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 2 299 990 рублей.

Второе место досталось Geely Atlas Pro, который с 1,5-литровым мотором на 177 сил, «роботом» и полным приводом расходует по 6,8 литра на 100 километров пути. Цены начинаются от 3 013 990 рублей. Третье место отдали Changan CS75. Он тратит те же 6,8 литра с 1,8-литровым турбомотором на 150 сил и передним приводом. Стоит такой кроссовер минимум 2 339 900 рублей.

На четвертой позиции расположился Chery Tiggo 8 Pro, у которого расход бензина в смешанном цикле достигает 7 литров на «сотню» в версии с 1,6-литровым турбомотором, «роботом» и передним приводом. Цены стартуют от 3 469 900 рублей. Замыкают ТОП самых экономичных «китайцев» в России сразу две модели: Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro. У этих двух родственных кроссоверов под капотом установлен 1,5-литровый наддувной агрегат мощностью 147 л.с., который в сочетании с вариатором тратит на «сотню» по 7,1 литра. Цены в первом случае начинаются от 2 429 900 рублей, а во втором – от 2 339 900 рублей.

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