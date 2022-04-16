6 самых популярных японских автомобилей в России
Фото: Nissan
Фото: Toyota
Фото: Nissan
Фото: Mazda
Фото: Mitsubishi
Третья строчка досталась лидеру сегмента бизнес-седанов Toyota Camry. Продажи модели сократились на 13% до 4,4 тыс. проданных автомобилей. На четвертом месте расположился кроссовер Nissan X-Trail с результатом 4,2 тыс. проданных автомобилей (-12%). Пятая строчка – у кроссовера Mazda CX-5, сборка которого продолжается на заводе Sollers Mazda во Владивостоке несмотря на все ограничения. Так что во втором квартале у модели есть все шансы улучшить свои показатели продаж. За первые же три месяца 2022-го на Mazda CX-5 остановили свой выбор 4,1 тыс. россиян (-27% к АППГ).
Единственной моделью в ТОП-6 японских бестселлеров в России, которой удалось нарастить продажи в первом квартале 2022 года, стал Mitsubishi Outlander. С января по март дилеры реализовали 3,6 тыс. экземпляров или на 3,5%, чем годом ранее.
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 2 450 000 РMitsubishi Outlander 2018 в Москве
- 4 160 000 РToyota Camry 2021 в Москве
- 3 451 372 РToyota RAV4 2017 в Москве
- 2 699 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 1 679 000 РToyota Camry 2013 в Москве
- 1 810 000 РMitsubishi Outlander 2012 в Москве
- 1 248 000 РToyota Camry 2008 в Москве
- 4 200 000 РNissan X-Trail 2021 в Москве
- 780 000 РNissan X-Trail 2004 в Москве
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